جامعة الأزهر تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. أعرف الأماكن

بدأت جامعة الأزهر، عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا بقطاعات الجامعة الثلاث بالقاهرة صباح اليوم السبت، لجميع الطلاب والطالبات.

أماكن تطيعم كورونا



وأعلن الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أنه تقرر وضع نقاط التطعيم بعدة أماكن شملت نقاط في الدراسة، بمقر مستشفى الطلبة الجامعي، وكلية اللغة العربية، لتطعيم منسوبي قطاع الدراسة، كما تم تخصيص نقاط تطعيم بمقر حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر، شملت نقطة بمقر مكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ونقطة بالإدارة الطبية أمام كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وثالثة بكلية التربية بنين، ورابعة بمقر البنك الأهلي القديم في مبنى المعامل المركزية بجوار كلية العلوم.

وبالنسبة لفرع البنات فتقرر وضع نقاط تطعيم في الإدارة الطبية لفرع البنات، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وكلية طب الأسنان بنات، وقاعة كلية الصيدلة بنات، وكلية التجارة بنات، إضافة لنقاط تطعيم في مقر المركز الطبى بالمدينة الجامعية للبنين بمبنى الشهيد اللواء عادل رجائي.

التسجيل على موقع وزارة الصحة



وطالب الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم بسرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح فيروس كورونا.

رابط التسجيل لتطعيم لقاح كورونا من هنا

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن تسجيل البيانات الشخصية على موقع وزارة الصحة من شأنه أن ييسر على منسوبي الجامعة الحصول على اللقاح من خلال إرسال رسالة على تليفون الشخص الذي قام بتسجيل بياناته تطالبه بالتوجه إلى المكان الذي سوف يحصل منه على التطعيم ومعه بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها.

وأهاب نائب رئيس الجامعة، منسوبي جامعة الأزهر بسرعة التسجيل للحصول على التطعيم.