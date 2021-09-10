إجراء جراحة ذات مهارة فائقة لطفل يعاني من حمى عالية في المنوفية



أجرى الفريق الطبي بمستشفى قويسنا المركزي، بقيادة الدكتور أحمد مصطفي أستاذ جراحة المخ والأعصاب، عملية جراحية ذات مهارة فائقة لطفل يبلغ من العمر سبعة شهور ويعاني من إرتفاع الحمى، حيث تم تحويل مسار السائل النخاعي للطفل، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية المعملية والأشعات اللازمة، مع إتخاذ كافة حدود الأمان، والحالة الآن جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية .

وأكد الدكتور فيصل جودة وزارة الصحة، علي تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للطفل، وصرف العلاج اللازم له حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى، مقدماً خالص الشكر والتقدير لمدير المستشفي، والفريق الطبي المعاون وهم الدكتور أحمد مصطفي عبداللطيف أخصائي المخ والأعصاب، الدكتور ياسر محجوب أخصائي المخ والأعصاب، الدكتورة نشوي محمود أخصائي التخدير، والدكتور وجدي سمير، والدكتور محمد جمال عناية أطفال، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من هيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة .