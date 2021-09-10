مفاجآت.. أول حديث للممرض ضحية محاولة إجبار طبيب له على السجود لكلب

روى عادل سالم الممرض ضحية فيديو واقعة محاولة إجبار طبيب له على السجود لكلب، تفاصيل الفيديو المتداول له عن تعرضه للتنمر من قبل طبيب في أحد المستشفيات؛ بسبب إهانة كلبه.

وأكد عادل سالم، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، المذاع عبر شاشة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، صحة الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الأمر تم منذ 6 أشهر مضت في عيادة أحد المستشفيات.

وتابع عادل سالم الممرض ضحية فيديو واقعة محاولة إجبار طبيب له على السجود لكلب، أن ما حدث كان صعبا عليه، وتعرض للتنمر من قبل الطبيب الذي طلب منه السجود للكلب، لكنه رفض هذا الأمر، مشير الي أنه تواصل مع هذا الطبيب مؤخرا بعد انتشار الفيديو، وقال له "اطَّمن".

وعبَّر عادل سالم، الممرض، ضحية فيديو واقعة محاولة إجبار طبيب له على السجود لكلب، عن عميق حزنه، ورفضه لتداول الفيديو عبر السوشيال ميديا، قائلا: "انفضحت، وأعيش حالة نفسية سيئة، وأسرتي أيضا، خاصة أني من قرية، وشكلي بقى وحش".