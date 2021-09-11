فى عيد ميلاد تهانى راشد.. تزوجت مخرج شهير وصديقة يهودية أهلتها لـ رأفت الهجان

تحتفل اليوم الفنانة تهانى راشد بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات فى مجال الدراما التليفزيونية .

تخرجت تهانى راشد من كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الانجليزية، دخلت المجال الفني بعد أن نشرت إحدى المجلات صورة لها ليختارها المخرج محمد كريم في دور صغير في فيلم (دليلة) عام 1956.

وكان فيلم دليلة بداية تهانى راشد لتشارك بعدها في عشرات الأعمال في السينما والتلفزيون من أبرزها (إحنا التلامذة، رأفت الهجان، زيزينيا، السيدة الأولى).

كان المخرج عاطف سالم داعم الى موهبتها حيث كان وراء ترشيحها فى أفلام في أحنا التلامذة وصراع في النيل، والذى لمع نجها فيمها .

تزوجت الفنانة تهانى راشد من المخرج يحيى العلمى ، ورغم ذلك كان هنام تحفظ فى التعاون الفنى بينهم ، حيث استعان بها فى عدد قليل من الاعمال مثل رأفت الهجان ، واسفرت الزيجة عن ابنة واحدة تدعى شيرين .

كشف تهانى راشد ان كواليس دور اليهودية " سيرينا أهاروني" في مسلسل "رأفت الهجان"، وقالت خلال لقائها فى أحدى البرامج التليفزيونية انها عاشرت اليهود لمدة 3 سنوات، اثناء دراستها.

وتابعت تهانى راشد : فى المدرسة ليا صديقة عاشرتها 3 سنين وكانت يهودية، كنت باخد درس فرنساوي عند والدتها، اتكلمت زي ما بيتكلموا بالظبط، بالطبيعي كنت لازم ألقط منهم حاجات".