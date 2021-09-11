وش السعد .. 5 ألقاب تزين مسيرة حسين لبيب مع الزمالك في 5 أشهر

حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك إنجازا جديدا بحصد لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على منافسه الأهلي مساء أمس الجمعة.

وفاز الزمالك على الأهلي في لقاء كأس السوبر المؤهل لكأس العالم للأندية بنتيجة 28-27، ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في حصد خامس ألقابه مع القلعة البيضاء، منذ تعيينه رئيسا مؤقتا للنادي في مايو الماضي.

توهج السلة

كانت بطولة أفريقيا للسلة "الأفروليج" أول ألقاب حسين لبيب مع القلعة البيضاء، إذ جاءت بعد أسبوع واحد فقط من قرار تعيينه.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تعيين حسين لبيب على رأس لجنة مؤقتة لإدارة النادي في 22 مايو الماضي.

وواصل فريق السلة بالزمالك تفوقه بعد التتويج القاري، فحصد لقب دوري السوبر المصري على حساب الاتحاد السكندري بثلاثة مباريات مقابل اثنتين.

الزمالك بطل أفريقيا للسلة

الطائرة وإنجاز غائب

نجح فريق كرة الطائرة الزمالك في تعويض خسارته لقب بطولة الدوري أمام الأهلي، وحصد كأس مصر للطائرة أمام المنافس نفسه.

وتوج فريق الطائرة بكأس مصر بعد الفوز على الأهلي بثلاثة أشواط مقابل اثنين في مباراة تقدم فيها الأبيض بشوطين نظيفين قبل أن يعود الأحمر في نتيجة المباراة، لكن الزمالك حسم اللقاء في الأخير ليحصد اللقب الغائب عن القلعة البيضاء منذ 2016.

الزمالك بطل كأس مصر للطائرة

كسر العقدة

استعاد فريق كرة القدم درع الدوري الممتاز وكسر عقدة 5 مواسم هيمن فيها غريمه الأهلي على اللقب.

وتوج الزمالك بالدوري رقم 13 في تاريخه بعد منافسة محتدمة مع الأهلي لم يحسمها الأبيض إلا في الجولة قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

وتوج الزمالك بلقب الدوري بعد الوصول للنقطة 80، بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

الزمالك بطل دوري القدم

سوبر اليد

وجاء لقب السوبر الأفريقي لكرة اليد كآخر البطولات التي زينت فترة حسين لبيب ورئاسته للجنة المكلفة بإدارة الزمالك.

وقاد يحيى الدرع كوماندوز الزمالك للتويج بلقب السوبر الأفريقي بعد إحراز هدف الفوز في الثانية الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت بصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

الزمالك بطل سوبر اليد

وبهذه النتيجة صعد الزمالك لبطولة العالم للأندية على أن يلتقي نظيره برشلونة الإسباني في أول أدوار البطولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 أكتوبر المقبل.