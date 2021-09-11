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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

صدى البلد

تعرض أحد رواد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بمنطقة العلمين لهجوم سمكة قرش، والتى أصابته إصابات بالغة.

شاهد الفيديو:


تلقت نجدة مطروح إخطارا بتعرض شخص لإصابات بالغة  بقرية مراسى بالساحل الشمالى بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، والتهمت جزءا من ذراعه.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف و تم نقله لمستشفى العلمين، وتبين أنه يدعى  طارق خلف محمد حامد، 58 عاما، من الإسكندرية، مصابا بجرح مفتوح متهتك في الذراع اليسرى. 
تم إخطار الجهات المعنية بهجوم سمكة القرش، وأخطر ت  مستشفى العلمين الجهات الأمنية بالواقعة، وحُرر محضر في نقطة شرطة المستشفى، كما أبلغت إدارة القرية السلطات المعنية بالحادث.
الغواص لم يعرف تفاصيل ما حدث له، لكن كل التوقعات في البداية كانت تفيد بهجوم سمكة قرش على الغواص، لكن بعد الفحص التفصيلي للغواص وللجرح الغائر ، أكد الأطباء أن هذا ليس هجوما من قرش كما أشيع، وأنه أصيب بجرح بآلة حادة.
الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، نفى تماماً أن إصابة الغواص تعود لـ "عضة قرش"، حيث أوضح خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن القرش عندما يهاجم أي فريسة يقوم بعمل دائرة مرة أو مرتين أولا". 

وقال: “القروش ليست ذات سنة واحدة، وعندما تهاجم تكون مجموعة من الأسنان وليست سنة واحدة، والمصاب أصيب بخط واحد قطعي”. 
وأضاف رئيس المعهد القومي لعلوم البحار: "السباح كان على بُعد 300 متر من الشاطئ، وتعرض للهجوم وبدأ يعوم على ظهره لمسافة 300 متر وتم إسعافه بعد ذلك". 

وتابع: “هناك سفينة الأبحاث ستقوم بمسح الشاطئ لتصويره ورصد وجود أي قروش بالمنطقة”.
ولمزيد من التفاصيل حول حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل، شاهد الفيديو التالي.

شاهد الفيديو

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