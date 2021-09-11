عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات حياة كريمة والخطة الاستثمارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم اجتماعا لمتابعة نسب التنفيذ للخطة الاستثمارية وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أقرأ ايضا:
نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر|صور

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والادارية وأشرف سالم مدير عام التخطيط والمتابعة.


واستمع محافظ القليوبية خلال الاجتماع لآخر المستجدات التي تتم في مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر موجها بسرعة دفع الأعمال مع مراعاة تنفيذها طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة في كافة القطاعات من صرف صحي ومياه وغاز طبيعي واتصالات وكذا في مجالات الصحة والتعليم والقوى العاملة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي بما يحقق إنجازا حقيقيا على أرض الواقع لتحسين جودة حياة المواطنين وإشعارهم بالرضا. 


ووجه محافظ القليوبية بسرعة تنفيذ وطرح أعمال الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات للعام المالي الجديد مع الأخذ في الاعتبار تحديد المشروعات وفقًا للاحتياجات الضرورية الملحة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتنسيق فيما بينهم لتذليل كل المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحقيق استراتيجية ورؤية مصر 2030 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأكد الهجان على المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين ، مكلفا مدير الخطة والموازنة بالمحافظة برفع تقرير مفصل شهري موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة وكذلك التشديد على تحصيل مستحقات الدولة مؤكداً أن تلك الإيرادات والمستحقات تؤول إلى المواطنين في صورة خدمات حقيقية ومشروعات تنموية ودعم الاقتصاد المحلي لصالح تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.


يذكر ان محافظة القليوبية قد اعلنت فى وقت سابق اصابة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بفيروس كورونا كورونا المستجد وان حالته مستقرة ويتماثل للشفاء.

 

القليوبية الخطة الاستثمارية الرئيس عبدالفتاح السيسي الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والقوى العاملة مشروعات حياة كريمة

موضوعات متعلقة

صحة القليوبية : تكثيف حملات تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال

صحة القليوبية: متابعة مستمرة لسير العمل بمراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

نائب محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر|صور

ترشيحاتنا

السيسي: مصر من أولى الدول المساهمة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مرسيدس وبورش.. مزاد علني لبيع السيارات المخزنة بجمارك مطار القاهرة| التفاصيل

العثور على قطع أثرية تعود للفترة بين القرنين 16و19 في موسكو

CNN: بايدن يقامر برئاسته بخطة كورونا

الرئيس السيسى: بياخدوا الولاد الصغيرين يجوزوهم علشان يطلعوا متطرفين| فيديو

خبراء: متحورات كورونا ستفاقم الوضع الصحى في أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

اغتصبوها واتهمومها بالإجهاض.. حكم نهائي ينتصر لطالبة التمريض بالبحيرة

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر مكالمة التليفون بين بايدن وبوش يوم 11 سبتمبر من على طائرة الرئاسة.. تفاصيل مذهلة

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

فيديو

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

المزيد

ساحة رأي

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ