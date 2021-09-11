صحة القليوبية: متابعة مستمرة لسير العمل بمراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تابع الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة فى القليوبية سير العمل وتطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد بمراكز تطعيم اللقاح واستخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين علي لقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين الراغبين في استخراجها والفرق المتنقلة بجميع أنحاء المحافظة نظرا للإقبال الشديد من المواطنين علي المراكز المختلفة.

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وقال وكيل صحة القليوبية انه تم التأكد من تطعيم المواطنين، وقياس العلامات الحيوية لهم، وإتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل، وتسليم الشهادات المعتمدة للمواطنين التي استخراجها لهم، مشددا علي التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والانتظار بالأماكن المخصصة لذلك، تيسيراً علي المواطنين وعلي مقدمي الخدمة بمراكز التطعيم.

وأوضح الدكتور خالد جمال عبدالغني أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و ٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

من ناحية اخرى تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه ناصر عبد اللطيف نائب رئيس مركز ومدينة شبين القناطر معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بوحدات نوى والقشيش والجعافرة لدفع الأعمال بها.

وجاءت الجولة فى إطار تكليفات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز شبين القناطر.

وتفقد نائب محافظ القليوبية خلال الجولة أعمال رفع كفاءة وإنشاء سور وملعب مركز شباب الزهويين وأعمال الإنشاءات الجديدة بمدرسة عرب صبيح للتعليم الأساسي وأعمال مد شبكات الانحدار بنوب طحا والأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى.

كما تفقد نائب محافظ القليوبية أعمال مد شبكات الانحدار وأعمال رفع كفاءة وتوسعة مدرسة القشيش الإعدادية وأعمال تطوير مدرسة الشهيد محمد طه شرف الابتدائية والأعمال الإنشائية الجارية بمبنى الوحدة المحلية بالقشيش.

وخلال جولته بمركز شبين القناطر تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الجعافرة الرسمية للغات وأعمال تجهيز الموقع لإنشاء مبنى مركز الشباب ومجمع الخدمات وتابع نائب المحافظ التشغيل التجريبي للسجل المدني المطور بالجعافرة.

كما تفقد نائب المحافظ كلا من الوحدة الصحية بالزهويين ونوب طحا ووجه بإحالة مديري الوحدتين وعدد من العاملين إلى التحقيق لتركهم محل العمل دون إذن مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.