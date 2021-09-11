الموت والاغتصاب والاعتقال والتعذيب.. أكثر ما يخافه الإثيوبيون في عامهم الجديد

مع اندلاع الحرب الأهلية في شمال إثيوبيا، بعدما استهدف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد التيجراي وكل منتسب لهذا العرق، يقبل الإثيوبيون على عامهم الجديد -وفق تقويمهم الخاص- على سنة جديدة ملئها الخوف الموت أو الطرد أو الاعتقال التعسفي، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ووفق ما صرح به الكثير من الإثيوبيين للصحافة الأجنبية، فإنهم سيبقون في منازلهم بعدَا أن أي مشكلات.

وتعمل إثيوبيا بتقويم غريب، سنته تبلغ 13 شهرًا ويبدأ في سبتمبر ، ويصادف اليوم السبت، اليوم الأول من عام 2014 الإثيوبي.

عادة ما تكون الاحتفالات بالسنة الجديدة مظهرًا للبهجة، ففي سوق بالعاصمة أديس أبابا، اشترى عدد قليل من المتسوقين اللحوم والتوابل لوجبات العطلات.

هذا العام مختلف بسبب الصراع - لا سيما بالنسبة لسكان تيجراي - والمشاكل الاقتصادية ذات الصلة ، لا سيما التضخم الذي تجاوز 30 في المائة الشهر الماضي بالنسبة للغذاء.

ويحاول رئيس الوزراء آبي أحمد حشد البلاد من خلال حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مدتها خمسة أيام في الفترة التي تسبق العطلة تسلط الضوء على موضوعات مثل البطولة والنصر.

- تيجراي رعب من كل شيء

بالنسبة للتجراي، انقلبت الحياة التي عرفوها رأساً على عقب في (نوفمبر) 2020، عندما اندلع القتال بسبب هجمات آبي أحمد والتي تحولت لحرب لاح

ووفقًا للأمم المتحدة ، فقد عدة آلاف أرواحهم في صراع شهد مذابح وحشية واغتصاب جماعي ، ويواجه حوالي 400 ألف شخص ظروفًا شبيهة بالمجاعة ، مع "حظر فعلي للمساعدات" يخنق وصول المساعدات الإنسانية.

اعتقالات جماعية

عادة ما تكون احتفالات العام الجديد سعيدة ، حيث تغني العائلات وترقص بينما يجمع الأطفال الصغار باقات الورود، بينما سيطرت حالة الحرب على الناس هذا العام.

ويقول أحدهم إنه يتجنب التحدث بلغة التيجراي في العاصمة ويحذف الأغاني التيجراية من هاتفه المحمول خوفا من التفتيش والاعتقال.

وتقول جماعات حقوقية إن الاعتقالات الجماعية وقع فيهت مئات من التيجراي- وربما أكثر بكثير - في الأسابيع الأخيرة.

صرح مستشار بوزارة التجارة لوسائل الإعلام الحكومية هذا الأسبوع بأن السلطات أوقفت أكثر من 80 شركة "داعمة للجبهة الشعبية لتحرير تجراي" وألغت تراخيص أكثر من 500.

وتنفي الحكومة الانخراط في حملة ذات دوافع عرقية، قائلة إنها تستهدف فقط من يشتبه في أنهم يدعمون الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، التي وصفها المشرعون رسميًا بأنها جماعة إرهابية.