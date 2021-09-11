رئيس مياه القناة : البدء في تركيب بالوعات وقائية للصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن البدء في تنفيذ تركيب شنابر وقائية لأغطية بالوعات الصرف الصحي، وذلك للحد من ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع إلقاء المخالفات بها، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن فرق العمل بالشركة على مستوى القطاعات والمناطق بمحافظات القناة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة فى صيانة وتركيب أغطية بالوعات مطابق الصرف الصحى، لمواجهة ظاهرة سرقة أغطية البالوعات، التي تعد إهدارا للمال العام، وتشكل خطرا داهما على أرواح المواطنين وتعرضها للخطر.

وناشد اللواء عبد الحميد عصمت، المواطنين الإبلاغ فورا فى حالة رصد أي حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحى والاتصال على علي خط الطوارئ الخاص بالشركة، لافتا أن الشركة تقوم فورا بتركيب غطاء خرساني محكم بديل عند سرقة أي أغطية لبالوعات الصرف الصحي، وذلك حفاظا علي أروح المواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تكليف جميع رؤساء القطاعات والمناطق في محافظات إقليم القناة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بالمرور وتفقد محطات وشبكات خطوط الصرف الصحي، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة، والعمل فوراً على حل أي مشكلات أو معوقات، مع استمرار أعمال الملس والتطهير لخطوط شبكات الصرف الصحي.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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