أول صور من حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق القاهرة السويس

شهد طريق القاهرة السويس منذ قليل حادث انقلاب أتوبيس رحلات بالكيلو 109 اتجاه القاهرة، وصدى البلد ينشر أول صور للحادث.

وأكد شهود العيان أن الحادث الذي وقع اتجاه القاهرة قادما من السويس أسفر عن مصرع 8 وإصابة 38.

ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بسياراتها الي موقع الحادث لنقل المتوفين الي رحمة مولاهم و المصابين إلي مستشفى السويس العام.

وكلفت مديرية أمن السويس ضباط البحث الجنائي والإدارة العامة للمرور بالانقال إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه وتسير الحركة على الطريق العام.

ورفعت مديرية الصحة بمحافظة السويس حالة الطوارئ العامة لاستقبال المتوفين واسعاف المصابين و التعرف عليهم البلاغ ذويهم.

حادث انقلاب أتوبيس رحلات

حادث انقلاب أتوبيس رحلات

حادث انقلاب أتوبيس رحلات

حادث انقلاب أتوبيس رحلات

حادث انقلاب أتوبيس رحلات