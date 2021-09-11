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منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

القبض على 4 أسرى
القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع

نشرت وسائل إعلام عبرية اللقطات الأولى بعد القبض على أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الستة المُتحررين من سجن جلبوع.

شاهد الفيديو:


وقالت قناة "كان" العبرية إن الجيش الإسرائيلي ألقى القبض على أسيرين، في مدينة الناصرة بأراضي 48 وهم: "محمد العارضة - يعقوب قادري".


وقال المتحدث باسم شرطة إسرائيل إن أفراد شرطة لواء الشمال ألقوا القبض على اثنين من السجناء الهاربين في جبل القفزة في مدينة الناصرة العربية في شمال إسرائيل.


وبحسب الإعلام العبري،  فإن اعتقال الأسيرين جاء كنتيجة لاتصال تلقته الشرطة من عائلة عربية بمنطقة الناصرة بعد أن توجها للعائلة بطلب أكل.


وتواصل إسرائيل التحقيقات بشأن هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع، فيما شنت وحدات القمع التابعة لمصلحة السجون، حملة قمع بحق الأسرى في قسم رقم "3" الذي يشهد توتراً عقب تمكن ستة أسرى من الهروب منه.


وترجح وسائل إعلام عبرية أن يكون أربعة من الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع قد دخلوا إلى الضفة الغربية.


من جانبها، حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع وذويهم.


وكانت القوات الإسرائيلية شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في محافظة جنين، واعتقلت 6 فلسطينيين بينهم أقارب لأسرى "جلبوع" الستة، وهدمت مجمعا للمركبات، وجرفت حقولا واقتلعت أشجار زيتون.
واهتزت إسرائيل بعد ما تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهرب من سجن جلبوع، المحاذي لمدينة بيسان، فجر يوم الاثنين الماضي عن طريق نفق قاموا بحفره.
ولمزيد من التفاصيل القبض على 4 أسري هاربين من سجن جلبوع شاهد الفيديو التالي:

شاهد الفيديو:

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