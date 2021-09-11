عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي لحقوق الإنسان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية: خطوة تاريخية ونقطة مضيئة

إطلاق الاستراتيجية
إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وصف ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، اليوم، بأنه خطوة تاريخية ونقطة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر.


وقال  ياسر عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير  "المذاع على قناة " صدى البلد ": "لأول مرة  في تاريخ مصر يتم إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان".

 

اقرأ أيضا 
السيسي: اطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة
 

وأضاف ياسر عبد العزيز: "الحكومة المصرية عينت اللجنة العليا لحقوق الانسان لتفعيل بنود استراتيجية حقوق الانسان ومعالجة القصور ".

 

وأكمل ياسر عبد العزيز: " ما حدث اليوم هو  إعلان آلية عمل مستدامة لمدة 5 سنوات وستخضع للتقييم والمتابعة"، مضيفا:"  ما لفت انتباهي الجلسة النقاشية التي تحدث فيها المتحدثين بشكل منفتح جدا والحديث عن الحبس الاحتياطي ومادة ازدراء الأديان وتعديل قانون الاحوال الشخصية في حضور رئيس الجمهورية ".


ولفت ياسر عبد العزيز إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان يقف في الصف الأول في الدفاع عن حقوق الإنسان، موضحا أن المجلس انخرط في ورش اللجنة العليا لحقوق الانسان ليشارك في مرحلة صياغة تلك الاستراتيجية التي تلبي حاجة المواطن المصرية.

حقوق الإنسان استراتيجية الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو

ترشيحاتنا

النهايات أخلاق.. كيف انتهى زواج محمد كيلاني وهند حداد وما مصير طفلهم حمزة

أغلى 5 سيارات من الصانع الصينى فى السوق السعودى

محرك بحث جوجل على الكمبيوتر يحصل رسميا على الوضع المظلم.. إليك كيفية استخدامه

بدون ميسي.. باريس سان جيرمان يفوز على كليرمون 4-0 في الدوري الفرنسي

عضو القومي لحقوق الإنسان: إطلاق الاستراتيجية الوطنية تاريخي وغير مسبوق

الذهب يتراجع 7 جنيهات في أسبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قائد منتخب ألمانيا للشباب: أنا أهلاوي وبحب قفشة.. وأنتظر إشارة مصر (حوار)

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

4 حالات لقطع المعاش بقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية .. رددها الآن

الأكاذيب الثلاثة في واقعة قرش الساحل الشمالي.. وهل سيتم إغلاق القرى والشواطئ ؟

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد أغبى اللصوص.. تصرف مضحك يتسبب في اعتقاله بعد سرقة متجر |فيديو

البحرية المصرية والهندية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى.. صور

شاهد.. قرش برأس خنزير.. ظهور مخلوق مرعب في البحر المتوسط|صور

هذا ما قالته الصحف الأمريكية والدولية عن الذكرى الـ 20 لضرب برجي التجارة

فيديو

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

التهمت جزءا من ذراعه.. حقيقة هجوم سمكة على شخص بالساحل

فديو جراف.. مواقف إنسانية وسر نجاحه .. قصة محمود العربي التاجر الأمين

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

اﻟﻤﺰﻳﺪ