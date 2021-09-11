القومي لحقوق الإنسان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية: خطوة تاريخية ونقطة مضيئة

وصف ياسر عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان، اليوم، بأنه خطوة تاريخية ونقطة مضيئة في تاريخ مصر المعاصر.



وقال ياسر عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير "المذاع على قناة " صدى البلد ": "لأول مرة في تاريخ مصر يتم إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان".

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وأضاف ياسر عبد العزيز: "الحكومة المصرية عينت اللجنة العليا لحقوق الانسان لتفعيل بنود استراتيجية حقوق الانسان ومعالجة القصور ".

وأكمل ياسر عبد العزيز: " ما حدث اليوم هو إعلان آلية عمل مستدامة لمدة 5 سنوات وستخضع للتقييم والمتابعة"، مضيفا:" ما لفت انتباهي الجلسة النقاشية التي تحدث فيها المتحدثين بشكل منفتح جدا والحديث عن الحبس الاحتياطي ومادة ازدراء الأديان وتعديل قانون الاحوال الشخصية في حضور رئيس الجمهورية ".



ولفت ياسر عبد العزيز إلى أن المجلس القومي لحقوق الانسان يقف في الصف الأول في الدفاع عن حقوق الإنسان، موضحا أن المجلس انخرط في ورش اللجنة العليا لحقوق الانسان ليشارك في مرحلة صياغة تلك الاستراتيجية التي تلبي حاجة المواطن المصرية.