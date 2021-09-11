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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس الاتحاد العربي للتطوع يثمن إعلان الرئيس المصري

صدى البلد

ثمن حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس جمعية الكلمة الطيبة، إعلان فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، مؤكدا أن هذه الدعوة تنبع من إيمان بدور المجتمع المدني في مصر خاصة وفي كافة دول العالم العربي، في دفع حركة المجتمع نحو النمو والازدهار.


وقال بوهزاع  إن هذه الدعوة التي أطلقها الرئيس المصري الرئيس السيسي أمس السبت خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية ،  يجب تكون محل اهتمام كافة منظمات المجتمع المدني في كافة الأقطار العربية، لأن كافة مؤشرات التنمية في العالم تؤكد وجوب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للحكومات العربية في معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي يواجهها العالم العربي بالعمل سويا جنبا الي جنب في ايجاد الحلول الناجحة التي تسهم في ازالة التحديات وحل المشكلات من اجل ضمان عملية النمووالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بحيث تعود بالنفع علي الاقتصادات العربية والشعوب العربية كافة .

 


و طالب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي بضرورة تبنى المنهجيات والاساليب المبتكره التى تركز على دعم مشاركة الشباب وتعبر عن قدراته المعرفية والثقافية والفنية والأدبية بما يسمح له بطرح وبلورة أليات مبدعة وواقعية لتاصيل وتوطين الواقع الاقتصادي العربي والسعي تجاه تحقيق تكامل اقتصادي عربي يكون الشباب الاداة الفاعلة له لتحقيق وتوطين مشروعات تكاملية عربية تستطيع ان تدفع بالاقتصاديات العربية ممايدعم الوجود الشبابي المؤهل للعمل.

 


 واستطرد بوهزاع: نحن نتفق مع ما أكده الرئيس  عبد الفتاح السيسي، من  أن المجتمع المدني أصبح شريكا اساسيا في دعم حقوق الانسان ونشر حقوق الانسان ومكافحة التطرف  في المجتمع العربي.

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