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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات: زعلان على رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

رمضان - صبحى
رمضان - صبحى

قال حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي، إنه حزين على رحيل رمضان صبحي نجم نادى بيراميدز عن صفوف الأهلي.

 

قال حسين الشحات عبر تصريحات تليفزيونية: “طبعًا زعلان على رحيله كونه لاعبًا كبيرًا وكنا نتمنى بقاءه معنا”.

 

أشاد حسين الشحات لاعب فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي باللاعب المغربي أشرف بنشرقي نجم نادى الزمالك.

 

قال حسين الشحات لاعب النادى الأهلي فى تصريحات تليفزيونية: "المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك يمتعني فى أدائه وطريقة اللعب الخاصة به داخل المستطيل الأخضر، لاسيما وأنه لاعب يملك امكانيات مميزة للغاية".

 

بنشرقي لاعب كبير

 

وشدد حسين الشحات على أنه يحب أشرف بنشرقي، فهو لاعب كبير ولعب أمامه عندما كان في العين الإماراتي وهو في الهلال السعودي منوها إلى أنه يفضل طريقة لعبه كثيرا.

 

وأضاف حسين الشحات: "غرفة الملابس هى سبب نجاح فريق الأهلي في الفترة الأخيرة وهناك بعض اللاعبين الذين كانوا معي في مصر المقاصة قريبين لي للغاية وداخل الملعب أملك أنا وأفشة تفاهما كبيرا ودائما أمزح معه عندما ينجح فى تمرير الكرة بين أقدام المنافسين وهو لاعب كبير ويملك إمكانيات تمنحنا الأفضلية داخل الملعب.

 

تابع حسين الشحات لاعب النادى الأهلي  : أزمة محمد الشناوي حارس مرمى النادى الأهلي الوحيدة هي عبارته الشهيرة إضغط يا أيمن مشددا على أنه لن يترك القلعة الحمراء تحت أى ظرف من الظروف.

 

استطرد حسين الشحات لاعب النادى الأهلي  : أقول لجمهور الأهلي متزعلوش على ضياع لقب الدوري ونعدكم بالمنافسة على كل البطولات مشيرا إلى أنه يشعر بالفخر بارتدائه قميص الفريق خلال السنوات الماضية، وأنه لديه رغبة في الاستمرار وحصد الألقاب.

 

لفت حسين الشحات لاعب النادى الأهلي  إلى أن فريق الزمالك استفاد من فترة الراحة وعدم المنافسة في دوري أبطال إفريقيا مشيرا إلى أنه شعر بضياع الدوري بعد التعادل مع الإسماعيلي 1/1.


أوضح حسين الشحات لاعب النادى الأهلي أن محمد الشناوي حارس المرمى من أرجل اللاعبين الذين قابلهم في حياته وعايز يساعد الناس كلها وهو شايل مسئولية الفريق كله على كتفه مضيفا أن مروان محسن من الشخصيات المميزة التي عرفها.

 

واختتم حسين الشحات لاعب النادى الأهلي حديثه قائلا: ما زلت ألعب وأنا مصاب ولكن الأهم هى مصلحة النادي الأهلي في النهاية وإسعاد الجماهير لافتا إلى أن الصفقات الجديدة إضافة للأهلي.
 

 

 

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