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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد السعودية

الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس المتوقعة اليوم

الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة .

وأصدرت الأرصاد السعودية تنبيهاً اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش ، و حبونا.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية .

وبين المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية ، تبدأ الساعة 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساء .

كما نبه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع , تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الثامنة مساء .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, وحالة البحر متوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي والأوسط, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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