الصحة السعودية تترشح لنهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021

ترشحت وزارة الصحة السعودية إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م، في 4 فئات من الجائزة.

وتشارك الصحة السعودية وفقا لصحيفة سبق هذا العام في فئة (تجربة العميل خلال الجائحة) وفئة (أفضل خدمة عملاء) وفئة (مركز الاتصال) وفئة (فريق تجربة المستفيد للعام).

وتُعد "جوائز تجربة العميل الدولية" رائدة في مجال منح الجوائز في مختلف بلدان العالم، وتشمل 44 فئة تُغطي الجوانب المتعلقة بتحسين تجارب العميل كافة.

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الادارة العامة للمرور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات تويتر ، تجديد التذكير بالفترة المسموح بها بعد انتهاء تجديد رخصة سير المركبة داخل المملكة دون توقيع غرامة مالية.

وأضافت الادارة العامة للمرور السعودى إلى أن مدة الرخصة الخاصة بسير المركبة ثلاث سنوات ، كما أن رسوم تجديد الرخصة تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودى ، خلال اجابتها على استفسار من مواطن بهذا الخصوص ، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.