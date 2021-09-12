عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة السعودية تترشح لنهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021

السعودية
السعودية

ترشحت وزارة الصحة السعودية إلى نهائي جوائز تجربة العميل الدولية لعام 2021م، في 4 فئات من الجائزة.

وتشارك الصحة السعودية وفقا لصحيفة سبق هذا العام في فئة (تجربة العميل خلال الجائحة) وفئة (أفضل خدمة عملاء) وفئة (مركز الاتصال) وفئة (فريق تجربة المستفيد للعام).

وتُعد "جوائز تجربة العميل الدولية" رائدة في مجال منح الجوائز في مختلف بلدان العالم، وتشمل 44 فئة تُغطي الجوانب المتعلقة بتحسين تجارب العميل كافة.

وكانت أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الادارة العامة للمرور على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات تويتر ، تجديد التذكير بالفترة المسموح بها بعد انتهاء تجديد رخصة سير المركبة داخل المملكة دون توقيع غرامة مالية.

وأضافت الادارة العامة للمرور السعودى إلى أن مدة الرخصة الخاصة بسير المركبة ثلاث سنوات ، كما أن رسوم تجديد الرخصة تبلغ 300 ريال لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور السعودى ، خلال اجابتها على استفسار من مواطن بهذا الخصوص ، أن عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة 60 يوما يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف.

الصحة السعودية المملكة العربية السعودية وزارة الصحة السعودية جوائز تجربة العميل الدولية تجربة العميل خلال الجائحة

ترشيحاتنا

آبي أحمد يظهر بالبدلة العسكرية وسط القوات الإثيوبية.. صور

انفوجراف.. أثر تطوير وإحلال الطرق والكباري بالقاهرة

الحبس سنة وغرامة مليون جنيه.. عقوبة إصدار ترخيص بإقامة محجر على أرض زراعية

وزيرة الصحة ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى بولاق أبو العلا العام الجديد

فيديوجراف..ارجع ولادك مشبعوش منك.. العثور على جثة شاب بالدقهلية في ظروف غامضة

حكم الوضوء أو الاغتسال وطلاء الأظافر على اليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ للنائب العام.. "فيديو البشكير" يعرض الراقصة فيفى عبده للحبس والغرامة

الزمالك يشارك في كأس العالم للأندية لكرة السلة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

السعودية .. ترحيب بقدوم المعتمرين من كل مكان بهذه الشروط

صور الأقمار الصناعية.. ارتفاع في درجات الحرارة خلال طقس اليوم وغدا

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

وفاة الفنانة إيمان خيري شلبي بعد صراع مع السرطان

إعانة 20% شهريا.. تعرف على شروط استحقاق زيادة معاش العجز بقانون التأمينات والمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكعكة جوز الهند.. عريس يكشف مخطط والدته لقتل عروسه خلال حفل الزفاف

رغم حظر التدخين.. سبب وجود مطفأة السجائر على الطائرات حتى الآن

الشرطة تعتذر وتحقق.. عائلة مسلمة تضطر لإزالة دماء ابنهم عن الطريق في إنجلترا|صور

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

فيديو

فيديوجراف| ابني مات.. والد طفل ملاهي أسوان يفجر مفاجأة.. والنيابة تفتح التحقيق

فيديوجراف.. للمرة الرابعة.. زواج أصالة نصري من شاعر عراقي رسميا

فيديو جراف.. الإكثار من تناول الفاكهة يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب: كان رجلاً صالحًا

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ