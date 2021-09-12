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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حامد عبدالحفيظ يكشف أوجه العمل الخيري الذي تقدمه مؤسسة نبض الحياة

صدى البلد

قال الشيخ حامد عبد الحفيظ من مؤسسة نبض الحياة ، إن الله هو مانح الرزق، وأمرنا بالتصدق منه، وأن المؤسسة من مؤسسات المجتمع المدنى و تعمل على مساعدة المحتاجين، وهناك تنوع فى أوجه الخير التي تقديمها.

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد 2" تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،اخوتنا فى المناطق النائية يحتاجون الدعم الصحى، التعليمى، الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة، وإيصال المياه إليهم، لإن كافة أشكال الحياة تعتمد على المياه.

وأشار  الشيخ حامد عبد الحفيظ، إلى أن مؤسسة نبض الحياة، تعين الدولة فى قضاء حاجات الناس، ومنها سقيا الماء، حملات الطعام، حملات بناء المساجد، إضافة إلى المشاركة فى مبادرة حياة كريمة ووقف النخيل.

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ومن جانبه قال أحمد الدسوقي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن مؤسسة نبض الحياة، هي مؤسسة خيرية من الألف إلى الياء، وتتعامل بـ مصداقية وثقة.

وأضاف "الدسوقي"، أن المؤسسة بها حملات كثيرة تستهدف بناء المساجد ومشروعات زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، إضافة إلى مشروع سقيا الماء، وإيصال المياه إلى من يحتاجها في كل محافظات الجمهورية.

 

وتابع: "هناك إتقان للعمل الذى يقدم من المؤسسة، وأن 90% من الأعمال بها تكون بشأن سقي الماء"، مشيرا: "تكلفة وصلة المياه  لأي مكان 3 آلاف جنيه، وهناك تعاون مشترك بين شركة المياه الحكومية ومؤسسة نبض الحياة الخيرية".

مؤسسة نبض الحياه نبض الحياة مساعدة المحتاجين مؤسسات المجتمع المدني لمجتمع المدنى

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