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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حنان مطاوع تكشف حقيقة البدء في تحضير الجزء الثاني من القاهرة كابول

حنان مطاوع
حنان مطاوع

كشفت الفنانة حنان مطاوع عن مصير الجزء الثاني من مسلسل القاهرة كابول بعدما عاد لتصدر قوائم المشاهدة مرة أخرى.

 

أذاعت قناة ON مسلسل القاهرة كابول الذي حقق نجاحا كبيرا في الموسم الرمضاني الماضي، ومع سيطرة حركة طالبان على معظم أنحاء أفغانستان كما تنبأ العمل الدرامي، ذاع صيته مجددا.

 

وقالت حنان مطاوع بطلة مسلسل القاهرة كابول، إنها سعيدة بإعادة عرض المسلسل واهتمام الجمهور به مجددا بعد نجاحه في رمضان الماضي. 

 

حنان مطاوع 

 

وأوضحت حنان مطاوع في تصريحات لـ موقع صدى البلد، على هامش تكريمها في مهرجان دير جيست السنوي، أنه لا صحة للأنباء المتداولة عن البدء في تحضير الجزء الثاني من مسلسل القاهرة كابول. 

 

وعلقت حنان مطاوع على مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمؤلف عبد الرحيم كمال، وقالت إنها شعرت بدعم كبير للفن والتقدير من الدولة، واصفة الفنان بأنه أحد الأدوات المهمة جدا لتحريك الضمير الجمعي للشارع ويؤثر في الجمهور. 

 

وقالت حنان مطاوع إنها ستبدأ تصوير دورها في مسلسل "وش تالت"، خلال الشهر الجاري، وهو إخراج محمد حسن وتأليف محمد علي.

 

تكريم حنان مطاوع 

شاركت الفنانة حنان مطاوع ،  جمهورها بـ عدة  صور  لها عبر حسابها الرسمي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت حنان مطاوع قائلة " Award 2021 جائزة التميز عن مسلسل القاهرة كابول 

 

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع كانت في موسم رمضان المنقضي من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، نور محمود، كما ظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف في الحلقات الأولى من العمل.

حنان مطاوع القاهرة كابول وش تالت القاهرة كابول 2 دير جيست

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