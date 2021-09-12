ياسر بدران يكشف طرق التغلب على أمراض الذكورة مع مركز كلينك

كشف الدكتور ياسر بدران أستاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي، طرق التغلب على مشاكل الذكورة عند الرجال مع مركز ذكورة كلينك.

وأوضح بدران بدران خلال حواره مع برنامج “أنا والطبيب” المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية ماري نعيم، أن 80% من الرجال التي تزور المركز تحل مشاكلهم عن طريق الادوية و 20% منهم يحتاج إلى تدخل جراحي.

وتابع ياسر بدران أستاذ جراحة المسالك البولية والضعف الجنسي، أنه يتم تشخيص المريض بخاصية الـ 3d، لافتا إلى أن ضعف القدرة الجنسية ينقسم إلى 3 انواع، بسيط، متوسط، وشديد.

يذكر أن الضعف الجنسي له تعريفات كثيرة ووصف علمي دقيق وينقسم بدوره لثلاث محاور أولها ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل، والسبب الثاني يعود لضعف الانتصاب، والسبب الأخير يكون بوجود مشكلة فى القذف أثناء العلاقة.

و الدراسات العلمية كشفت أن الضعف الجنسي مشكلة منتشرة في دول العالم بأسبابها الثلاثة، وأن ضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل ينقسم بدوره لحالة نفسية ، أو خلل في الهرمونات .

وأيضا المشاكل النفسية في العلاقة الزوجية يتضمن قلق زائد أو توتر، بالإضافة لضغط فى الشغل أو اضطراب علاقته مع زوجته .