جهود الداخلية في 24 ساعة.. ضبط تشكيل عصابي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية.. شخصان يجمعان 11 مليون جنيه من العاملين بالخارج

سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالمنيا

ضبط شخص قام بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

الداخلية تضبط عصابة سرقة البترول من الخطوط الرئيسية بالسويس

شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مدار اليوم، حيث كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مدير معرض للسيارات بالقاهرة) لتعرضه لواقعة احتيال من قبل (أحد الأشخاص) لقيامه بشراء سيارة منه بنظام التقسيط المباشر وعقب ذلك قام ببيعها بموجب مستندات "مزورة" .

تم تشكل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (6 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية) إذ قام المذكورين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين والشركات عن طريق الإستيلاء على السيارات من المعارض المختلفة عن طريق شراء السيارة بنظام التقسيط ودفع جزء كمقدم من ثمنها ، وعقب إستلامـها يقومــوا بتزوير المبايعات التــى يتحصلون عليها مــن معارض السيارات الموجــهة لوحدات المرور لإنهاء إجراءات الترخيص والمثبت بها حظر بيع تلك السيارات وإثبات بها أن السيارات تم شرائها نقداً بدون حظر بيع "على خلاف الحقيقة".

وتوصلت التحريات إلى إتباع أفراد التشكيل العصابى المذكورين ذات الأسلوب الإجرامى المشار إليه بشأن الواقعة محل البلاغ وتمكنوا من خلال ذلك من إستيلائهم على (السيارة المُبلغ عنها) دون دفع ثمنها كاملاً ، وإستبدالهم مبايعة للسيارة "صحيحة" منسوب صدورها من شركة لتجارة السيارات مدون بها حظر بيع بمبايعة أخرى "مزورة" .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط (إثنين من المتهمين) وعثر بحوزة أحدهما على (مبلغ مالى) وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، جار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

وتمكنت الأجهزة الامنية من ضبط تشكيلاً عصابياً لسرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالسويس.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تواجد سيارة فنطاس على خط السولار ( السخنة/ التبين ) الممتد بالمنطقة الجبلية ، وبالإنتقال أمكن ضبط السيارة حال خروجها من أحد المدقات الجبلية قيادة (سائق ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) ومُحملة بكمية من المواد البترولية "سولار" تقدر بحوالى ( 40 طن ) مُستولى عليها من الخط المشار إليه وقرر أنه كان فـى طريقه لتوصيلها لمالك السيارة .

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس من أن وراء تركيب المحبس على الخط المشار إليه وتحميل السيارة المشار إليها ( 3 أشخاص، مقيمين بالجيزة) وقيامهم بالتردد على أحد المدقات الجبلية بطريق الجلالة دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وبإستهدافهم أمكن ضبطهم حال تواجدهم بالمدق المشار إليه وبحوزتهم (سيارة ربع نقل - بندقية آلية – عدد من الطلقات وكذا خزينة لذات السلاح - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وحيازتهم للسلاح المضبوط لحماية نشاطهم الإجرامى وأن السيارة المضبوطة ملك أحد المتهمين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بدائرة مركز شرطة العدوه بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد.

ويقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة المنيا ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد" ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى ( 1,5 مليون جنيه مصرى) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية" والثانى مقيم بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التى يعمل بها أحدهما بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات الأخرى من خلال ارسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه المقيم بمحافظة سوهاج .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الآخر "المتواجد حالياً خارج البلاد".

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (11,000,000) إحدى عشر مليون جنيه مصرى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات الأدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للخدمات التعليمية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه بنطاق محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها متخذاً من المكتب المشار إليه مقراً لتزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهداف مقر المكتب، وأمكن ضبطه، وعثر على (عدد من الشهادات منسوب صدورها لعدد من الجهات المختلفة بعضها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" والبعض الآخرخالية البيانات ومعدة للتزوير - شهادات تقدير منسوب صدورها لبعض الجهات تحمل بصمة أكلاشيه خالية البيانات ومعدة للتزوير - شهادات دراسية منسوب صدورها لإحدى الأكاديميات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة وأخرى خالية البيانات) ، وكذا (جهاز حاسب آلى ) بفحصه فنياً تبين أنه محمل بعدد من الملفات والمستندات الداله على نشاطه الإجرامى).

وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بإصطناع المحررات باستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج تعديل الصور وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

و كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات الخبر الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الإخبارية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميرات)، يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل.

وتبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات بالجسم) بقيام (أنجالها الخمسة ، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها والاستيلاء على هاتفها المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات وباستدعاء أنجالها حضر (ثلاثة منهم) ، وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذى أثار حفيظتهم وقاموا بطردها من المنزل، وبتاريخ الواقعة حضرت المجنى عليها وحاولت الإقامة بالمنزل، ولدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة.