أخبار التوك شو.. الصحة تعلنها: توفير أول منظومة علاجية متكاملة لمرضى الضمور العضلي.. فرج عامر يكشف تفاصيل نجاته من حادث تصادم في برج العرب

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالي:

بداية من الجنين.. الصحة تعلنها: توفير أول منظومة علاجية متكاملة لمرضى الضمور العضلي

قالت هالة زايد، وزير الصحة، إن الدولة وفرت بالفعل علاج ضمور العضلات لـ 109 طفل فوق العامين، متابعة: الوزارة تواصلت مع شركة نوفارتس من أجل إجراء الفحص والكشف المبكر على الأجنة للتأكد من عدم إصابتهم، وفي حالة الإصابة يتم التعامل معها على الفور.

وزارة التضامن: الجمعية الأهلية تستطع الحصول على الإشهار خلال 15 دقيقة

قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم إطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي في مصر.



مدى الحياة.. الصحة تعلن توفير علاج الضمور العضلي لمن هم فوق العامين

علقت هالة زايد، وزيرة الصحة، على اهتمام القيادة السياسية بـ مرضى ضمور العضلات، قائلة:" الإرادة السياسية تصنع المعجزات"، متابعة: الإرادة السياسية سبب أساسي في نجاح حصول مصر علاج علاج الضمور العضلي.



هل لقاح الأنفلونزا مهم مع لقاحات كورونا.. وما الفترة التي يحبذ تلقيه فيها.. حسام حسني يجيب.. فيديو

قال حسام حسني ، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا ، إن لقاح الأنفلونزا مهم أيضا لأصحاب الأمراض المزمنة ولابد من تلقيه فى الفترة ما بين 18 سبتمبر إلى 18 نوفمبر ولابد من اتخاذه بعيد عن لقاح كورونا ، لافتاً أنه فى حالة اتخاذهم سويا فيحبذ اتخاذ كل مصل فى كتف منفصل عن الثاني .

برلماني: المنظومة الصحية في مصر متأخرة جدا في قانون المسئولية الطبية

كشف النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد وأوجه رفضه من الإعلام.



وزيرة الصحة تكشف شروط ضمان نجاح علاج ضمور العضلات بنسبة 100%

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 4 أنواع من مرض ضمور العضلات، متابعة: هناك نوعين من العلاج، أحدهما يعمل على استبدال الجين المعطل المتسبب في الإصابة بالضمور العضلي.



فرج عامر يكشف تفاصيل نجاته من حادث تصادم في برج العرب

كشف المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفاصيل تعرضه لحادث سير اليوم الأحد.



محافظ أسيوط: المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة تستهدف 7 مراكز بإجمالي 149 قرية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المرحلة الأولى من حياة كريمة تم خلالها رصف الطرق الداخلية بالمحافظة.

وزيرة الصحة: علاج ضمور العضلات ينجح بنسبة 100% في حالة واحدة

كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال حوارها ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، عن سبب اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الصحة، بمرضى الضمور العضلي.



هل يدخل التوك توك في مبادرة الإحلال.. طارق عوض يوضح

كشف طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات، حقيقة دخول التوك توك في مبادرة الإحلال.