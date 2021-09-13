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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلي زاهر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور..شاهد

ليلي زاهر تتألق بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور.. شاهد

الفنانة ليلي زاهر
الفنانة ليلي زاهر

شاركت الفنانة الشابة، ليلي زاهر، جمهورها أحدث إطلالتها، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت بفستان زهري أنيق مكشوف الكتفين، وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة، واعتمدت ماكياج بالألوان الترابية أبرز رقة ملامحها.

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلادها الـ18، مع أصدقائها؛ وذلك عبر “ستوري” حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ليلى، صورا وفيديوهات من الاحتفال بعيد ميلادها، وزينت تورتة الاحتفال برقم 18 إشارة إلى عدد سنوات عمرها.

وتصدرت الفنانة ليلى أحمد زاهر تريند مؤشر موقع جوجل خلال الساعات الماضية.

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر ، أمس الأول، الإثنين، الموافق 30 أغسطس، بعيد ميلادها.


 وتتميز الفنانة ليلى أحمد زاهر ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.

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