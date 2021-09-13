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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل وقف سياحة العبور إلى الأردن .. وشرط قرار المملكة

الاردن
الاردن

قال عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية إن المملكة الأردنية الهاشمية قررت عدم السماح بالدخول لأراضيها لكل من يحمل تأشيرة وعقد عمل جديد لأول مرة من المصريين المتجهين للمملكة العربية السعودية إبتداءً من تاريخ 15 سبتمبر 2021 . 

جاء ذلك من خلال البيان الذي أصدرته وزارة السياحة والآثار الأردنية الذي ذكرت فيه أنه نظراً لعدم جاهزية محطة الركاب ، وعدم إلتزام المكاتب السياحية بالتعليمات ، وعدم الإلتزام بالبرامج وعدم إلتزام مناديب المكاتب بالمتابعة ، وعدم الترتيب لمبيت القادمين وترك السياح القادمين بالشوارع ، وعدم متابعة مندوبي المكاتب المكاتب السياحية لمغادرة القادمين من المعابر البحرية والجوية، وعدم الإلتزام بمدة الحجر وتاريخ المغادرة؛ فقد قررت الوزارة ما يلي.. إعتباراً من التاريخ المذكور أعلاه :

 عدم السماح بقدوم الحاصلين على تأشيرة وعقد عمل لأول مرة في دول الخليج العربي لحين دراسة وتقييم واقع الحال ، و الإستمرار بدخول الأراضي الأردنية للمجموعة المقدمة من المكاتب السياحية شريطة أن يقوم المكتب بتقديم المانيفيست بأسماء المجموعة معززاً بحجز الإقامة قبل 48 ساعة من موعد الوصول ، والسماح بإستقدام هذه المجموعات ضمن الطاقة الإستيعابية للفنادق ووسائل النقل ، و منع كافة المكاتب التي خالفت هذه التعليمات في السابق من العمل في هذا البرنامج إحترازياً لحين تصويب الأوضاع .

وتابع لذا وجب التوضيح أنه يستمر إستقبال الأردن للمصريين الحاصلين على إقامة بالسعودية فقط ، وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما قبل دخول المملكة العربية السعودية يتخللها مسحتا PCR قبل دخول الأردن وعند المغادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا.

واختتم حنفي أنه في سياق متصل قد أصدرت وزارة السياحة والآثار الأردنية بيانا سابقا حددت فيه تاريخ 13 سبتمبر 2021 لوقف سياحة العبور عبر أراضيها وسرعان ما تم التعديل من قبل السلطات الأردنية إلى تاريخ 15 سبتمبر 2021. 

الأردن المملكة الأردنية السعودية وزارة السياحة المكاتب السياحية الحجر الصحي

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