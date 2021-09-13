نشرة التحقيقات| الحمى النزفية خطر جديد يفتك بالبشرية.. وموعد وصول الأمطار إلى القاهرة

نشر قسم التحقيقات بموقع «صدى البلد»، مجموعة من التقارير المهمة التي ناقشت عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وخلال السطور التالية، نستعرض أبرز التغطيات التي قدمها قسم التحقيقات للأحداث المحلية والإقليمية والعالمية اليوم الإثنين 13 سبتمبر..

أعلنت خلية الأزمة في مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال غربي العراق، تسجيل أول حالة وفاة بالحمى النزفية، وتم حجر المخالطين له.

حيث تسود مدينة الموصل الآن حالة من القلق والتوجس من انتشار المرض المعدي الخطير، وسط مطالبات من الجهات الحكومية بتفعيل الرقابة الصحية على محال بيع اللحوم، ومنع ظاهرة نحر المواشي بطرق بدائية وفي الأماكن العامة، مما يتسبب بتلويثها ونشر الأمراض.

ومن هنا انخفضت أسعار اللحوم بشكل ملحوظ، نتيجة تراجع الإقبال على شرائها من قبل المستهلكين، خشية تلوثها بالعدوى الفيروسية من الحمى النزفية.

حيث تنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش.

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الإثنين، إغلاق المدارس في شنجهاي، وإلغاء معظم الرحلات إليها تحسبا لإعصار شانتو الذي متوقع أن يضرب المدينة.

وضرب إعصار شانتو، أمس، تايوان بأمطار غزيرة ورياح قوية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل، مع مرور مركز العاصفة على الساحل الشرقي لجزيرة تايوان متجها إلى شنجهاي.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية بإجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المعرضة للفيضانات في مقاطعة هوالين على الساحل الشرقي، وتعليق رحلات الطيران وخدمة القطارات في تايوان مع اقتراب العاصفة.

وأفاد مكتب الأرصاد المركزي، أمس، بأن مركز إعصار شانتو كان على بعد نحو 70 كيلومترا قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان مع رياح بلغت سرعتها 162 كيلومترا في الساعة و هبات رياح تصل إلى 198 كيلومترا في الساعة.

اقترح يائير لبيد وزير الخارجية الإسرائيلي خطة لتحسين الظروف المعيشية في قطاع غزة مقابل التزام حركة حماس بالتهدئة، وذلك بهدف إيجاد حلول لـ «جولات العنف التي لا تنتهي أبدا».

وقال لبيد إن الخطة التي تشمل تأهيل البنى التحتية تهدف الى إظهار أن حملة حماس العنيفة ضد إسرائيل هي السبب وراء عيش الفلسطينيين في ظروف من الفقر والشح والعنف والبطالة المرتفعة، دون أمل، وأكد أنه لا يدعو الى إجراء مفاوضات مع حماس لأن إسرائيل لا تتحدث مع منظمات إرهابية تريد تدميرنا".

وأضاف خلال مؤتمر في جامعة ريخمان في هرتسليا، أنه في المرحلة الأولى من الخطة ستحظى البنية التحتية في قطاع غزة بتأهيل هي في أمس الحاجة إليه.

أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الدولة تواصل متابعة نسب سقوط الأمطار بمنابع النيل، لتحديد كميات المياه التي ستصل بحيرة السد العالي، مشيرا إلى أن فيضان هذا العام ومعدلات سقوط الأمطار خلال شهر سبتمبر الجاري، أعلى من المتوسط حتى الآن.

شهدت منطقة حلوان، حادثة مأساوية راح ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 23 عاما تدعى ليلي رمضان، توفيت بعد عرسها بـ 55 يوما، نتيجة جهل أسرتها واعتقادهم بأنه قد مسّها جن أو مصابة بأعمال سحرية.