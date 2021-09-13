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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الدنيا دي فيها كام بلياتشو.. حدوتة سيارة جيب ظهرت في فيلم هيثم أحمد زكي |صور

حدوتة سيارة جيب ظهرت
حدوتة سيارة جيب ظهرت في فيلم البلياتشو

"قرب جرب قرب .. هنا مش بنهرج الدنيا بقت سيرك واللي ما يشتري يتفرج .. الدنيا دي فيها كام بلياتشو .. الزمن وعده قام صدق هاتشو" الضاحك الباكي شخصية جسدها نجل الأسطورة أحمد زكي الذي رحل عن عالمنا وترك لنا نسخة صغيرة منه وكأن روحه الصافية قد سكنت هذا الجسد فنراه نسخة طبق الأصل من أبيه شكلًا وروحًا، ولكن سرعان ما التحق هيثم بأبيه ليترك لنا أعماله القليلة التي لم تتجاوز سبعة أعمال سينمائية، يأتي من بينها فيلم "البلياتشو" ثاني أدواره وأول بطولة مطلقة له.

فيلم البلياتشو

علي راضي شاب بسيط تربى وعاش حياته لاعبًا في السيرك، لا يريد شيئا من هذه الحياة سوى الراحة والاطمئنان وقد جسد شخصيته الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، ولكن سرعان ما انقلبت أحلامه البسيطة هذه إلى كابوس يلاحقه عندما استغل طيبته زميله بالسيرك ماهر غنام الذي قام بدوره الفنان فتحي عبد الوهاب، حيث قام ماهر بإقناع علي بالعمل معه في سرقة الخزائن، وظل يستغله إلى أن اكتفى ثم تركه عاملًا فقيرًا بالسيرك وأصبح ماهرا من كبار رجال الأعمال.

فيلم البلياتشو

مرت السنين ولجأ ماهر للشاب البسيط علي مرة أخرى لرغبته في سرقة أوراق يهمه أمرها كثيرًا من خزينة أحد رجال الأعمال المنافسين له مقابل مبلغ كبير من المال يعطيه علي لعلاج والده المريض عم راضي مؤسس فرقة السيرك والذي جسد دوره الفنان أحمد راتب، ولعب ماهر لعبته الدنيئة مع علي وورطه في جريمة قتل لم يرتكبها، و أصبح مطلوبًا للعدالة ولم يجد أمامه طريقًا للهرب إلى أن ظهرت له الفتاة الجميلة فاتن "هيدي كرم" التي كانت تعمل برفقته بالسيرك ثم أصبحت عارضة أزياء مشهورة، وقامت بمساعدته للهرب والاختباء بواسطة سيارتها الشبابية الفارهة حتى يستطيع الحصول على دليل براءته.

فيلم البلياتشو

كانت هذه السيارة الأكثر شهرة بين فئة الشباب طيلة فترة إنتاجها، لكونها سيارة تتمتع بهيكل شبابي وذات قوة فع رباعية، وبالطبع أنتجت هذه السيارة الشركة الأمريكية الأولى في صناعة السيارات ذات قوة الدفع الرباعي جيب JEEP، حيث تم تسمية هذه الشركة بـ JEEP، كاختصار لـ GENERAL PURPOSE  والتي تعني السيارات ذات الأغراض المتعددة.

فيلم البلياتشو

تخصصت  الشركة الأمريكية جيب JEEP ، في صناعة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية منذ نشأتها في العام 1941، وطرحها لأولى إصداراتها في العام 1943 للطراز ويليز الحربي JEEP WILLYS، الذي صنع خصيصًا لمساعدة الجيش الأمريكي على خوض الحرب العالمية الثانية، و من هنا جاءت شهرة JEEP في السوق العالمية.

فيلم البلياتشو

وظهرت السيارة JEEP برفقة علي " هيثم زكي " خلال أحداث فيلم " البلياتشو " من الطراز الشبابي الأشهر في الألفية الثانية JEEP LIBERTY موديل عام 2007، الذي استمد قوته من محرك مكون من 6 أسطوانات بسعة 3.7 لتر، ليولد قوة قدرها 210 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات، ومازالت السيارة LIBERTY  2007، تنافس في السوق المصرية للسيارات المستعملة بسعر يبلغ حوالي 200 ألف جنيه وذلك حسب الحالة العامة للسيارة.

فيلم البلياتشو

يُذكر أنه كان قد شارك الفنان هيثم أحمد زكي بطولة فيلم البلياتشو عدد من نجوم الفن يأتي من بينهم " عزت أبو عوف، سوسن بدر، أحمد راتب، فتحي عبد الوهاب، أحمد الفيشاوي، هيدي كرم، محمد نجاتي، دينا، عبدالله مشرف، محمد مزربان، ضياء عبد الخالق، سعيد الصالح، رحاب الجمل " ومن تأليف محمد الفقي بمشاركة عماد البهات، ومن إخراج عماد البهات أيضًا، وتم عرض فيلم البلياتشو لأول مرة بدور العرض السينمائية في 1 أغسطس من العام 2007.

سيارات سيارات الأفلام سيارات المشاهير فيلم البلياتشو هيثم أحمد زكي JEEP LIBERTY

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