عماد الدين أديب: الانفتاح سياسة السيسي.. وزيارة رئيس وزراء إسرائيل لمصر مهمة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالي بينيت" لمصر؛ تعد الأولى من نوعها منذ عام 2011، موضحا أن سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سياسة انفتاح على كل القوى المؤثرة في المنطقة والعالم؛ من أجل خدمة الأمن القومي المصري، وإسرائيل أصبحت لاعبا حقيقيا في المنطقة، بصرف النظر عن العواطف.

وأضاف الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل دولة جارة للحدود المصرية، ومهمة لمصر فيما يتعلق بمسألة أمن سيناء؛ لمنع تسرب الإرهاب إلينا.

وأشار إلى أن مصر وإسرائيل تربطهما اتفاقيات اقتصادية كبرى، تصب في مصلحة الاقتصاد المصري، أهمها ما يتعلق بمشروع الغاز الطبيعي والمصافي، وهو مشروع يقدر بالمليارات، وسيستغرق سنوات طويلة، بالإضافة إلى أن إسرائيل عضو في منتدى شرق البحر المتوسط.