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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عامل خطر يتسبب في تزايد حالات الإصابة بـ كوفيد 19

فيروس كورونا
فيروس كورونا

رغم وجود بعض من أعلى معدلات التطعيم في العالم، تشهد المملكة المتحدة حاليًا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات بعد فترة من التراجع. 

 

ووسط هذا الموقف المتصاعد، وجد تقرير جديد أن التعرض لعامل خطر ما قبل الجائحة يمكن أن يحدد خطر إصابتك بـ COVID-.

 

وللوهلة الأولى، تجاوزت المملكة المتحدة الآن أسوأ ما في الوباء- يتدفق العمال عائدين إلى المدينة وتم رفع القيود في جميع المجالات، يمكن أن تُعزى الصورة الإيجابية إلى المناعة الطبيعية وجهود التطعيم المكثفة، ومع ذلك، فإن حالات الاستشفاء والوفيات الناجمة عن فيروس كوفيد -19 آخذة في الارتفاع بشكل مطرد في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

 

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خطرها يتفاقم.. تأثيرات وباء كورونا تزيد أوجاع أمراض أخرى

عامل حظر يتسبب فى تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19

 

ووجدت مراجعة أجرتها إمبريال كوليدج لندن أن التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء قبل الوباء زاد من خطر إصابة الشخص بالمرض إذا أصيب بـ COVID-19 ودخل المستشفى.


وقالت أيضًا إن التعرض قد يزيد من احتمالية إصابة الشخص بالفيروس، على الرغم من أن الدراسات حول هذا التأثير لا تزال في مراحلها المبكرة.


وتوصلت مجموعة الأبحاث البيئية التابعة لـ Imperial ، وهي المزود الرائد لمعلومات وأبحاث جودة الهواء في المملكة المتحدة ، ووحدة السموم بجامعة كامبريدج MRC إلى استنتاجاتهم بعد تقييم الدراسات من جميع أنحاء العالم.

 

وأدى التعرض طويل الأمد لتلوث الهواء قبل الجائحة إلى زيادة المخاطر.


وفي العام الماضي، نُشرت مئات الدراسات حول الروابط بين تلوث الهواء و COVID-19 ، بما في ذلك بحث أجراه علماء في الولايات المتحدة يربط بين الدخان الناتج عن حرائق الغابات المدمرة الأخيرة وزيادة حالات دخول المستشفيات والوفيات الناجمة عن الفيروس.

 

قال تقرير إمبريال إن هناك دليلًا على أن زيادة التعرض للجسيمات الدقيقة يرتبط بزيادة دخول المستشفيات لدى المصابين بـ COVID-19.

 

ومع ذلك ، قالت إنه على الرغم من وجود بعض الدعم للروابط بين التعرض طويل المدى والنتائج الصحية الأسوأ لدى أولئك الذين أصيبوا بالفيروس ، فقد يكون للنتائج تفسيرات أخرى.

 

وذكر الباحثون أيضًا إن الدراسات التي تظهر أن تلوث الهواء يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالعدوى لا تزال في مرحلة مبكرة.


وقال التقرير: "من المعروف أن تلوث الهواء يزيد من كميات أو شدة أمراض الجهاز التنفسي أو القلب والأوعية الدموية ، ومن المعروف أن هذه الأمراض بدورها تزيد القابلية للإصابة بمرض COVID-19 الأكثر خطورة. وهناك آليات بيولوجية راسخة للربط بين تلوث الهواء والأمراض القلبية الوعائية. المرض بشكل عام.

 

في حين أن هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا المجال ، فمن الواضح بالفعل أن معالجة تلوث الهواء مهمة في الحد من تعرض السكان لـ COVID-19 والالتهابات الأخرى المماثلة.

 

رداً على التقرير ، قال عمدة لندن إن هناك حاجة إلى "إجراء جريء" لمعالجة تلوث الهواء.

 

وقال صادق خان ، الذي كلف بإجراء المراجعة ، إنه يظل ملتزماً بتوسيع منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض (ULEZ) الشهر المقبل ، قائلاً: "لا يمكننا أن نغض الطرف عن الأدلة الواضحة التي تظهر مخاطر تلوث الهواء السام.

 

يرتبط التعرض المتزايد للجسيمات الدقيقة بزيادة مخاطر المستشفى.. "نحن نعلم بالفعل أن تلوث الهواء مرتبط بأمراض تغير الحياة ، مثل السرطان وأمراض الرئة والربو. ولكن حتى الآن قللت الدراسات السابقة من أهمية الدور الذي يلعبه تلوث الهواء في الأمراض المعدية مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية ، ومؤخرًا ، COVID- 19.

 

"توضح هذه المراجعة الجديدة التي قادها باحثون إمبراطوريون أن معالجة تلوث الهواء جزء حيوي من بناء قدرتنا على الصمود أمام Covid-19 والالتهابات الأخرى مثله. القرارات التي نتخذها الآن لمعالجة تلوث الهواء هي حقًا مسألة حياة. و الموت.

 

"لهذا السبب أنا ملتزم بتوسيع منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض الشهر المقبل ولماذا سأستمر في اتخاذ الإجراءات الجريئة اللازمة للقضاء على التلوث من مدينتنا."

 

وقال خان إن القرارات المتخذة للقضاء على الهواء السام أصبحت الآن "مسألة حياة أو موت".

 
وفي هذه الأثناء، يستمر البحث في تسليط الضوء على طرق تقليل مخاطر الإصابة بـ "كوفيد الطويل" وينتهي بك الأمر في المستشفى.


وأصبح “لونج كوفيد” يعني أعراض Covid التي استمرت لمدة 12 أسبوعًا أو أكثر ، مما يقوض نوعية الحياة.

 

ووفقًا لبحث أجراه تطبيق ZOE COVID Study ، فإن التطعيم المزدوج يقلل بشكل كبير من حالات دخول المستشفى والأعراض الحادة.

 

ووجد التحليل أنه بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بـ COVID-19 بعد جرعتين ، كانوا:

73٪ أقل عرضة للدخول إلى المستشفى
31٪ أقل عرضة للإصابة بأعراض COVID الحادة.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

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