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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سبحان الخالق.. قمر التربيع الأول لشهر صفر يزين السماء .. صور

صدى البلد

رصدت عدسة صدى البلد صورا، لقمر التربيع الأول لشهر صفر 1443،  حيث أشرق القمر من بعد الظهر،  وشوهد عصرا باتجاه الأفق الجنوبي الشرقي، ووصل الى أعلى نقطة في السماء مائل باتجاه الجنوب مع غروب الشمس وسيظل مشاهدا إلى أن يغرب قبل منتصف الليل.

 

ولمشاهدة القمر برؤية واضحة، يتطلب الأمر صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

 

الترببع الأول

تعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

القمر سيصل لحظة التربيع الأول عند الساعة  ( 07:39 مساءً بتوقيت غرينتش) وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى ان يشرق مع غروب الشمس.

قمر التربيع الأول لشهر صفر

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