مصرع سيدة وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالقليوبية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية بالقليوبية دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية نتيجة انفجار الإطار الخلفى للسيارة وفر قائدها هاربا وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمى ونقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة في حملة بالقليوبية



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ميكروباص بطريق خط 12 بنها القناطر الخيرية دائرة المركز ووقوع مصابين ومتوفى.



انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة والمعاينة تبين أنه أثناء سير قائد السيارة الميكروباص انفجر الإطار الخلفى للسيارة ما تسبب فى انقلابها.



وأسفر الحادث عن مصرع "دولت ا ا ع"، 55 سنة ربة منزل، مقيمة كوم الأطرون دائرة مركز طوخ إثر إصابتها بجرح تهتكى بالرأس وكسور بالجمجمة، وجرى نقلها لمشرحة مستشفى بنها التعليمى.



وأصيب كل من "إلهام م م ح"، 47 سنة، مدرسة، مقيمة بلتان، مصابة بكسر بالحوض واشتباه شرخ بالفقرات وارتشاح بالبطن، و"نادر ع ع"، 37 سنة، محامى مقيم كفر العمار، جروح قطعية بفروة الرأس والساعدين، و"عمار ح م"، 24 سنة، غفير نظامى، "مروة ص ع"، 25 سنة، ممرضة بمستشفى التأمين الصحى ببنها، مصابة بكسور بالكتف والقدم وجرح قطعى بفروة الرأس جرى نقلهم لمستشفى بنها الجامعى وبسؤال المصابين رددوا ذات المضمون، ولم يشتبه فى وقوعه جنائيا وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 9 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء خلال حملة أمنية شنتها مديرية أمن القليوبية على بعض قري مركز شرطة طوخ كما تم ضبط 30 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مكتب مخدرات القليوبية بقيام حملة أمنية استهدفت قرية مشتهر بطوخ وعددا من القرى المجاورة لها.



وأسفرت الحملة عن ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة، كما تم ضبط 30 تاجر مخدرات لـ 10 منهم معلومات جنائية وضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المخدرات كما تمكنت الحملة من تنفيذ 6165 حكم قضائى متنوع وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



من ناحية أخرى، تمكنت مباحث التموين فى القليوبية من ضبط مصنع للملابس الجاهزة بدون ترخيص فى عثر بع على كميات كبيرة من الاقمشه المصنعه واغير مصنعه ومجموعة من الاستيكر ومستلزمات انتاج وتم التحفظ على المصنع والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من رئيس مباحث التموين يفيد ضبط مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة بدون ترخيص وتم ضبط به 1800 قطعة ملابس جاهزة منتج نهائى مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة و 2700 متر أقمشة و إستيكر ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدرمغشوشة ومقلدة و 3 ماكينات خياطة أدوات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس وتولت النيابة التحقيق.

من ناحية اخرى شهد الطريق الزراعى السريع بنها – شبرا الخيمة فى القليوبية تكدسا مروريا اثر اصطدام سيارتين نقل وميكروباص فى مدخل مدينة بنها فى الاتجاه القادم من شبرا الخيمة الى بنها ما ادى الى انقلاب السيارة النقل وكانت محملة بالبضائع فى وسط الطريق وجارى رفع اثار الحادث ولم تقع اى اصابات بشرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء امجد محفوظ مدير الادارة العامه لمرور القليوبية يفيد وقوع حادث تصادم وتكدس مرورى على الطريق الزراعى السريع.



وعلى الفور انتقلت قوات الامن وتبين ان الحادث اصطدام سيارتين نقل وميكروباص فى مدخل مدينة بنها فى الاتجاه القادم من شبرا الخيمة الى بنها فيما انقلبت السيارة النقل وكانت محملة بالبضائع فى وسط الطريق وجارى رفع اثار الحادث وفتح الطريق امام السيارات وتحررت المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.