سوق المستعمل .. سعر ومواصفات نيسان جوك موديل 2016

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة العديد من السيارات القوية والمتنوعة، من بينها النسخة نيسان جوك موديل 2016، و التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، حيث تأتي السيارة بإطلالة مميزة إلى جانب التجهيزات الخاصة بكل فئة.

وفى السطور التالية يستعرض موقع " صدى البلد " الاخباري، لكم أهم مميزات سيارة "نيسان جوك" موديل 2016 في السوق المصري المستعمل

الأداء الفني للمحرك

زودت سيارة نيسان جوك موديل 2016 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة تصل الي 118 حصان وعزم دوران يقدر بـ158 نيوتن/متر عند وصول عدد دورات المحرك الي 4000 دورة في الدقيقة، بينما تتسارع السيارة من 0 الـ100 كيلوميتر في وقت يقدر بـ11.7 ثانية، ويمكنه الوصول الي السرعة القصوى والمقدرة بـ180 كيلومتر في الساعة.

عوامل الأمان

تتمتع نيسان جوك 2016 بعديد من عوامل الأمان والتي تبدأ من احزمة الأمان للركاب والوسائد الهوائية الامامية للسائق والراكب، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوازن اليكتروني EBD، كما انها تتمتع بنظام ايموبلايزر ضد السرقة وصوت تنبيهي عند ترك السيارة مفتوحة.

الرفاهية الداخلية

حملت نيسان جوك 2016 حزمة من عوامل الرفاهية، منها مثبت سرعة، جنوط رياضية مقاس 17، وتتمتع السيارة بارتفاع مناسب عن الأرض يصل الي 180مم لتتناسب مع الطرق والمطبات، التحكم كهربائيا في كل من المرايا الجانبية، وشاشة تاتش مقاس 6 بوصة، ولوحة عدادات الكترونية.

التجهيزات الخارجية

تتوافر سيارة نيسان جوك موديل 2016 بمصابيح ضباب امامية وخلفية، وتتمتع المصابيح الامامية والخلفية بها بتكنولوجيا اضاءة LED، وأيضا حساسات اضاءة للمصابيح الامامية، والمساحات الامامية مزودة بحساسات للأمطار، زودت السيارة بنظام صوتي مزود بمداخل AUX وUSB يمكن التحكم به من خلال عجلة القيادة الالكتروني.

وتتراوح أسعار نيسان جوك موديل 2016 في السوق المصري المستعمل من 200 ألف الي 230 ألف جنيه، وهو ما يترتب عليه الحالة العامة للسيارة.