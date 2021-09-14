فتاة الفستان بجامعة طنطا: أحترم قرار النيابة ولكني سأتظلم وأثق في القانون..فيديو

قالت حبيبة طارق فتاة الفستان بجامعة طنطا، إن البيان الذي خرج من النيابة ذكر أنه تم حفظ البلاغ لعدم وجود أدلة كافية رغم أنني قدمت شكاوي ممهورة بكافة الأدلة وكنت أتنقل يوميا من مباحث طنطا إلى النيابة .



وأضافت حبيبة طارق خلال مداخلة هاتفية في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع علي قناه " اون إي " قائلة : كنت مقدمة كل " الشات" والمكالمات على هاتفي بما يدين المراقبات وكله قمت بتقديمه للنيابة العامة "



واصلت حبيبة طارق : " انا محترمة قرار النيابة بس انا لم اطلب إبان التحقيقات أية شهود وتم الاستعانة بالشاهدة التي كانت متواجدة وظهرت في تفريغ الكاميرات والنيابة من استدعتها .



أكملت حبيبة طارق : " أنا كنتش مش عايزه أجيب اصحابي في النيابة لكن النيابة استعانت بالشاهدة التي ظهرت في مقطع الفيديو أو الكاميرا المصور بواسطة كاميرا المراقبة



أتمت : أنا محترمة قرار النيابة والقضاء ومش هرد على السوشيال ميديا ولا هطلع أقول فين حقي وضامنة حقي بقانون بلدي وبالفعل نسقت مع المحامين بتوعي وهما مش محامي واحد لاتخاذ الخطوات القادمة بهذا الصدد وهنفضل نحترم قرار النيابة لكني سأتحرك بما كفله القانون لي عبر تقديم التظلم والمحامين هيكملوا "



كشفت انها لم ترسب في الامتحانات بل أنها لم تدخل امتحان لمادة واحدة بسبب كونها مخالطة لصديقتها الانتيم قائلة : مارحتش الامتحان خفت اعدي الناس عشان كنت مخالطة ومعرفش بقى ممكن أققدم إيه عشان اثبت ده وفي مادة سقطت فيها مع التعب والترم الثاني ذاكرت كويس ونجحت وجايبة امتياز في مادتين والثالثة جيد جداً "



وأوضحت أنها فوجئت بتحويل مسار ازمتها من تنمر للدفاع عن نتيجتها قائلة : شوفوا نتيجتي في سنة أوله وفوجئت بفتح ملفات في مذكراتي ونتيجتي وتحولت مشار القضية من تنمر إلي الدفاع عن نتيجتي "



وذكرت أنها تعرضت لتهديدات بنتيجتها قبل ظهورها قائلة : جتلي تهديدات بنتيجتي قبل ظهورها ووصلتني النتيجة من الكنترول قبل إعلانها رسمياً.



وتعليقاً على تحرك المراقبات التي إتهمتهم طارق بالتنمر عليها بعد قرار النيابة قالت : لو عندهم دليل مادي واحد أنهم لم يرتكبوا ذلك ضدي فأنا هقبل بده وقدام الناس كلها وأنا عندي مكالمات ليهم شخصياً ووسايط من طرفهم وبقلهم روحوا إتقدموا بالي عندكم وأنا الي لو ظالمة حد مش هفضل أربعة اشهر أناضل على حقي واظلم الناس "



وكانت النيابة العامة قد اسدلت الستار على القضية رقم 7403 لسنة 2021، إداري مركز طنطا، والخاصة بفتاة الفستان جامعة طنطا بعد مرور أكثر من 100 يوم وتدعى ، حبيية طارق، المقيدة بالفرقة الثانية، كلية الآداب بجامعة طنطا، التي اتهمت مراقبين في الكلية بالتنمر عليها والتميز الديني والتحرش وذلك بعد خروجها من الامتحان.

أكدت النيابة العامة في التحقيقات أن الشكوى المقدمة من فتاة الفستان جامعة طنطا تتضمن اتهامات مُرسلة ولا ترقي إلى مرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت الشكوى هزيلة مثل غثاء السيل، وافتقرت الأوراق للأدلة المادية الملموسة التي تؤيد ما ذهبت إليه الطالبة الشاكية، والنيابة العامة أفسحت المجال للطالبة لإثبات شكواها غير أنها لم تفعل.

