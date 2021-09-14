المكملات الغذائية لنزلات البرد: ستة لتقوية جهاز المناعة لديك

يتعرض الكثير من الأشخاص بتكرار الإصابة بنزلات البرد، فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص نقدم لك أفضل ستة مكملات لتعزيز جهاز المناعة لديك والحفاظ على جسمك في أفضل حالة لمحاربة نزلات البرد.

1- فيتامين د



يستخدم الجهاز المناعي فيتامين د للمساعدة في مهاجمة الفيروسات ، وهو مهم بشكل خاص في هذا الوقت من العام.

وفقًا لـ NHS ، يجب على كل شخص يزيد عمره عن أربعة أعوام ويقضي الشتاء في المملكة المتحدة أن تناول مكملات فيتامين (د) خلال أشهر الشتاء.

لأننا لا نحصل على ما يكفي من ضوء الشمس لأجسامنا لإنتاج فيتامين د بشكل طبيعي ،هذا لأننا لا نحصل على ما يكفي من ضوء الشمس لأجسامنا لإنتاج فيتامين د بشكل طبيعي.

اقترحت بعض الأبحاث أن هناك احتمالية واعدة يمكن لفيتامين د أن يساعد الناس على محاربة نزلات البرد ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتقديم ادعاء قاطع.

2 - الزنك



يحظى الزنك بخصائصه المعززة للمناعة يوجد بشكل طبيعي في بعض الأطعمة بما في ذلك المحار واللحوم الحمراء والمكسرات.

بينما لا يمكن أن يمنعك الزنك من الإصابة بنزلة برد ، فقد أظهرت بعض الدراسات أن مستحلبات الزنك تقلل من مدة الإصابة بنزلات البرد بمقدار 24 إلى 36 ساعة.

إذا كنت مصابًا بنزلة برد ، فقد تعيدك أقراص استحلاب الزنك إلى الشعور بنفسك في وقت أقرب.

للكركم

يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات. يمكن أن تساعد مضادات الالتهاب في الواقع على تعزيز جهاز المناعة لديك.

يحتوي الكركم أيضًا على خصائص مضادة للفيروسات ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد في درء نزلات البرد.

4 - فيتامين سي



تم الترحيب بفيتامين سي ذات مرة كعلاج منزلي شامل ، بما في ذلك نزلات البرد. في حين أن كوبًا من عصير البرتقال سيساعدك بالتأكيد في الحفاظ على سؤالك ، إلا أن هيئة المحلفين لا تعرف ما إذا كان فيتامين سي قادرًا على `` علاج '' الزكام.

ومع ذلك ، فقد وجدت الدراسات أن تناول مكملات فيتامين سي بانتظام يمكن أن يجعل أعراضك أقل حدة وربما تقلل نزلات البرد.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى إضعاف جهاز المناعة لديك بشكل كبير ، لذلك من الجدير بالتأكيد تناول مكمل غذائي إذا كنت لا تتناول ما يكفي من الطعام في نظامك الغذائي.

5- الثوم



يحتوي الثوم على مركبات تسمى الأليين والأليسيلين. يُعتقد أن الأليسيلين يعطي الثوم فوائده المعززة لجهاز المناعة عن طريق تعزيز استجابة خلايا الدم البيضاء.

أظهرت الدراسات أن الثوم يساعد في تقليل خطر الإصابة بالزكام في المقام الأول ، بالإضافة إلى جعل الأعراض أكثر اعتدالًا.

في إحدى الدراسات التي أجريت على 146 متطوعًا ، قلل أولئك الذين تناولوا الثوم من خطر الإصابة بالزكام بنسبة 63٪.

لذلك ، إما أن تضيف بعض البصيلات الإضافية من الثوم إلى ما ترغب في طهيه ، أو تأخذ الطريق السهل (وربما الأقل حدة) وإدخال مكمل الثوم إلى روتينك اليومي.

6 - إشنسا

إشنسا مكمل عشبي مشهور جدا. مصنوع من زهرة الأقحوان ، وهو مضاد للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة.

أظهرت العديد من الدراسات تأثير إشنسا الإيجابي على جهاز المناعة ، وغالبًا ما يُقترح كعلاج لنزلات البرد.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .