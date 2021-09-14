إطلالات غريبة للنجوم.. فستان المطرب الحامل وقناع كاردشيان وبشكير فيفي عبده

في كل بقعة من بقاع العالم، دائما ما يظهر أشخاص ذوي هوايات غريبة، ومهارات فذة في إثارة الجدل وسرقة عدسات المصورين، وفي الأوساط الفنية التي تُسلط على من يعمل بها الأضواء في الأساس، يجد هؤلاء أرضا خصبة لممارسة هوياتهم في إثارة الجدل، ومنهم المطرب المتخصص ليل ناز إكس الشهير بالمطرب الحامل، ونجمة الإثارة كيم كاردشيان، التي تجذب الأضواء باستمرار مع كل إطلالة لها، وفي مصر راقصة البشكير فيفي عبده، التي أثارت الجدل بظهورها مرتدية بشكير حمام وترقص في غرفة نوم، وهو ما فتح عليها أبواب البلاغات والمطالبات بمحاكمتها على غرار سما المصري وحنين حسام ومودة الأدهم.

ليل ناز اكس يخطف أضواء حفل جوائز VMAs

شهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز MTV VMAs 2021 الكثير من الإطلالات، التي تألق بها النجوم، وتنوعت ما بين إطلالات ساحرة، وأخرى اتسمت بالغرابة، وجاء على رأس هؤلاء النجوم إطلالة النجم ليل ناس إكس، الذي اعتمد على إطلالة بلمسات أنثوية، حيث ظهر على السجادة الحمراء ببدلة موف فاتح منسدلة من أحد الأكتاف، تشبه الفساتين إلى حد كبير، وحصد ليل ناز إكس جائزة أفضل فيديو كليب هذا العام، عن أغنية MONTERO، الذي ظهر في البوستر الخاص بها على هيئة سيدة حامل.

كيم كاردشيان وظهورها كتمثال

بإطلالة غريبة وقناع يغطي وجهها بالكامل، ظهرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان، في نيويورك أثناء مشاركتها في عروض الأزياء السنوية الخيرية "Met Gala” أمس الاثنين، حيث ارتدت زيا أسود غريبا، مع قناع يغطي وجهها بالكامل، من الجلد من تصميم دار أزياء "Balenciaga” الإسبانية للأزياء الفاخرة، والذي تضمن غطَاء كاملا للوجه قبل دخولها إلى فندق ريتز كارلتون، وأثناء خروج النجمة البالغة من العمر 40 عامًا، من سيارتها وقف الجميع يحدقون في مظهرها الغريب، ولم يستطع أحد التعرف عليها، وهو ما تحول إلى موجة من الجدل على السوشيال ميديا بعد التعرف على النجمة.

فيفي عبده ترقص بالبشكير

ظهرت الراقصة فيفي عبده، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، في مقطع فيديو وهي ترقص مرتدية فوطة حمام "بشكير"، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري - وفقا للبلاغات المقدمة - حيث علقت فيفي على الفيديو بقولها: «يا مساء الفل من الساحل الشمالي أغنية العوازل ياما قالوا بصوت المطرب مدحت صالح.. خمسة أمواه».

وشهد الفيديو العديد من التعليقات الهجومية، جاءت كالتالي: «خلصت هدومك يعني»، فيما قال آخر «يانهار أسود ومهبب بشكير»، بينما اكتفى أحد المعلقين على الفيديو بقوله «لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يهديكي»، وعلق آخر «هو ده البشكير يافوفة ولا أنا متهيألي»، وكتب آخر «مش لدرجة المنشفة يا فوفة، بنحبك آه بس مش منشفة».



بلاغ للنائب العام بسبب «الرقص بالبشكير»

تقدم أحد المحامين، ببلاغ إلكتروني للنائب العام، ضد الفنانة فيفي عبده، بعد ظهورها وهي ترتدي «بشكيرا» وتؤدي حركات راقصة، عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي «إنستجرام»، وقال المحام في بلاغه، الذي حمل رقم 97696 لسنة 2021، إنه «ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد إنستجرام، مقطع فيديو للراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص مرتدية فوطة حمام "بشكير"، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث إن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري».

الراقصة فيفي عبده "متعودة.. دايما"

لم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها الراقصة حالة من الجدل حولها، حيث ظهرت منذ فترة قصيرة في فيديو وهي ترقص على أغنية "أماكن السهر"، للفنان عمرو دياب، مرتدية "هوت شورت"، ما عرضها لموجة من التعليقات تنتقد تكرار نشرها فيديوهات الرقص، التي تصورها على "السطوح"، ومن بينها: "فيفي شو عم بيصير معك"، "هما حابسينك على السطوح"، "الله يهديكي"، "يا حزني".

ابنة فيفي عبده: "معرفش عنها حاجة"

في تعليق صادم من ابنة فيفي عبده بعد فيديو “الباشكير”، قالت عزة مجاهد، إنها لا تعرف شئ عن الفيديو الذي نشرته والدتها وهي ترقص ب “الباشكير”، مضيفة: “والدتي حاليا في الساحل الشمالي بتقضي اجازتها ومعرفش حاجة عن بلاغ المحامي اشرف فرحات”، مؤكدة أنها مشغولة منذ أيام ولم تتابع السوشيال ميديا ولم تشاهد الفيديو.

وخضعت الفنانة فيفي عبده، مؤخرا، لجراحة في عمودها الفقري، بسبب حقنة أخذتها بطريقة خاطئة في ظهرها، ثم ظهرت وأعلنت عن تعافيها، وسفرها للساحل الشمالي، لتقضي إجازتها، وبدأت في الظهور عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".