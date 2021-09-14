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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ولاد البلد ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى الدقهلية

صدى البلد

 

فى إطار توجيهات د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بالتعاون بين فطاعات الوزارة، استضافت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، العرض المسرحي "ولاد البلد" من إنتاج البيت الفني للمسرح، وذلك بقرية كفر الترعة الجديدة بمركز ومدينة شربين، ولك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من اجل رفع الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة والظلامية في مهدها بتنظيم عروض فنية متنوعة بقرى محافظة الدقهلية بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله،

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"ثقافة وطاقة مش إعاقة" مبادرة بثقافة المنوفية

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بيت ثقافة الشاذلي يناقش خطورة الإدمان على المجتمع

يتناول العرض عدة قضايا وطنية منها تعويم الجنيه، الهجرة غير الشرعية، كما يستعرض بطولات الجيش والشرطة على الحدود، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي، تصميم إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، بطولة أحمد الرمادي، وليد الفولي، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد ،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبد الله.

حياة كريمة مبادرة “حياة كريمة” إنجازات حياة كريمة الدقهلية

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بيت ثقافة الشاذلي يناقش خطورة الإدمان على المجتمع

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