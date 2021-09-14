عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القاهرة: تنفيذ 6 مشروعات لتطوير عزبة خيرالله بـ57.6 مليون جنيه

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة ببرفة الوفد

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ مشروعات تطوير بمناطق عزبة خير الله 1 و2، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، بإجمالي 6 مشروعات، بقيمة 57.6 مليون جنيه.


وصرحت عبدالمنعم- خلال جولة تفقدية بالمنطقة، بحضور وفد من الوكالة الفرنسية، والاتحاد الأوروبي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- بأن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها بعزبة خير الله، شملت قطاعات الطرق والإنارة والصحة، مشيرة إلى أنه تم زيارة مشروع تطوير وحدتي صحة بعزبة خير الله (مكتب صحة مصر القديمة ثان) و(مركز طبي الزهراء) بقيمة 2.2 مليون جنيه.

قبل وقوع الكارثة.. نائب محافظ القاهرة تستجيب لاستغاثة مواطن في مصر القديمة.. صور

نائب محافظ القاهرة: تعظيم الاستفادة من المبالغ وسرعة الانتهاء من الخطة الاستثمارية


وتابعت عبدالمنعم أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100% ، كما تم زيارة مشروع تطوير طريق المحجر والذى يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون جنيه وقد بلغت نسب التنفيذ به 30%.

 

وأشارت عبدالمنعم الى أن أعمال التطوير شملت تطوير المدخل الرئيسى لعزبة خير الله بقيمة 8.8 مليون جنيه ويشمل انشاء طريق صاعد بطول 660 مترا وتوفير 80 وحدة إنارة، وتم الانتهاء منه، كذلك تطوير شارع عمر بن الخطاب بقيمة مليون جنيه وتطوير سلالم ومسار المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله بقيمة 17.4 مليون جنيه.


وأضافت نائب المحافظ ، أنه من بين المشاريع الجاري تنفيذها كذلك في عزبة خير الله؛ تطوير شارع الإمامين وشارع الخيالة وشارع عبد الخالق الطحاوى، ويتضمن التطوير أعمال رصف وإنارة بقيمة 4.8 مليون جنيه، وتم تنفيذها بالكامل.

241952332_153709600277629_9048710083081753962_n
241952332_153709600277629_9048710083081753962_n
241820280_153709416944314_7044328700051768267_n
241820280_153709416944314_7044328700051768267_n
241944744_153709306944325_8817445418458781950_n
241944744_153709306944325_8817445418458781950_n
241808546_153709250277664_6205041354622314284_n
241808546_153709250277664_6205041354622314284_n
241961919_153709203611002_5097551559038346558_n
241961919_153709203611002_5097551559038346558_n
241796625_153709160277673_4340132648911293209_n
241796625_153709160277673_4340132648911293209_n
241864980_153709106944345_1035370231597950019_n
241864980_153709106944345_1035370231597950019_n
241891329_153709046944351_6479810602185594949_n
241891329_153709046944351_6479810602185594949_n
241913326_153708976944358_3100583843675676818_n
241913326_153708976944358_3100583843675676818_n
241973152_153708906944365_6952184559256952214_n
241973152_153708906944365_6952184559256952214_n
241871109_153708853611037_5961019661362086324_n
241871109_153708853611037_5961019661362086324_n
القاهرة عزبة خير الله الوكالة الفرنسية الاتحاد الأوروبي المشروعات الصغيرة مكتب صحة مصر القديمة الطرق والإنارة والصحة

موضوعات متعلقة

قبل وقوع الكارثة.. نائب محافظ القاهرة تستجيب لاستغاثة مواطن في مصر القديمة.. صور

نائب محافظ القاهرة: نشهد حاليًا الحصاد الأخير للقضاء على العشوائيات..صور

ترشيحاتنا

حكم من يهين زوجته وهل يجوز لها رد الإهانة؟.. الإفتاء تجيب

منافسة ألمانية.. بي إم دبليو M5 CS في مواجهة بورشه 911 توربو| فيديو

كريستيانو رونالدو يستعد لأول اختبار أوروبي مع مانشستر يونايتد

بخطوات بسيطة.. كيفية إضافة السجلات الطبية على تطبيق Health لهواتف آيفون

حكم صلاة الفجر جماعة في البيت؟ أمور تجهلها

وأنا محترم مع المحترمين.. شيكابالا ينشر صورته رفقة موسيماني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على طريقة البدري.. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

نائب وزير التربية والتعليم: السوق المصري في أشد الحاجة لـ 3 تخصصات

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

مستشار السيسي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي.. فيديو

تعديل مباريات كأس مصر مرة أخرى.. اتحاد الكرة يكشف أول طلبات كارلوس كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

وجعتِ قلوبنا عليكِ .. بوسي زُفت إلى السماء بدلا من عُش الزوجية

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ