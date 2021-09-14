نائب محافظ القاهرة: تنفيذ 6 مشروعات لتطوير عزبة خيرالله بـ57.6 مليون جنيه

أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تنفيذ مشروعات تطوير بمناطق عزبة خير الله 1 و2، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية، بإجمالي 6 مشروعات، بقيمة 57.6 مليون جنيه.



وصرحت عبدالمنعم- خلال جولة تفقدية بالمنطقة، بحضور وفد من الوكالة الفرنسية، والاتحاد الأوروبي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- بأن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها بعزبة خير الله، شملت قطاعات الطرق والإنارة والصحة، مشيرة إلى أنه تم زيارة مشروع تطوير وحدتي صحة بعزبة خير الله (مكتب صحة مصر القديمة ثان) و(مركز طبي الزهراء) بقيمة 2.2 مليون جنيه.



وتابعت عبدالمنعم أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بنسبة 100% ، كما تم زيارة مشروع تطوير طريق المحجر والذى يشمل رصف شارع المحجر وتوفير 240 وحدة إنارة بتكلفة 23.3 مليون جنيه وقد بلغت نسب التنفيذ به 30%.

وأشارت عبدالمنعم الى أن أعمال التطوير شملت تطوير المدخل الرئيسى لعزبة خير الله بقيمة 8.8 مليون جنيه ويشمل انشاء طريق صاعد بطول 660 مترا وتوفير 80 وحدة إنارة، وتم الانتهاء منه، كذلك تطوير شارع عمر بن الخطاب بقيمة مليون جنيه وتطوير سلالم ومسار المشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بعزبة خير الله بقيمة 17.4 مليون جنيه.



وأضافت نائب المحافظ ، أنه من بين المشاريع الجاري تنفيذها كذلك في عزبة خير الله؛ تطوير شارع الإمامين وشارع الخيالة وشارع عبد الخالق الطحاوى، ويتضمن التطوير أعمال رصف وإنارة بقيمة 4.8 مليون جنيه، وتم تنفيذها بالكامل.

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