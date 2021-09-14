إطلالة جريئة من جينيفر لوبيز في حفل ميت جالا 2021

تستمر الممثلة والمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في إثارة إعجاب متابعيها ومحبيها بإطلالاتها المتوالية في الحفلات والمهرجانات المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية.

ارتدت جينيفر لوبيز فستانا كاشفا في حفل ميت جالا 2021 الذي أقيم صباح اليوم، من تصميم رالف لورين، وظهرت فيها بمظهر "الكاو بوي" الأمريكي الشهيرة.

جينيفر لوبيز

يقام حفل ميت جالا 2021 في متحف متروبوليتان بنيويورك، وتألق العديد من النجوم على السجادة الحمراء بإطلالات غريبة أبرزهم تيموثي شالاميت، إيميلي بلانت، ليل ناز إكس، بيلي إيليش.

بعد غياب 18 عاما، ظهرت جينيفر لوبيز برفقة حبيبها وخطيبها السابق بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي قبل العرض الخاص لفيلم بطل سلسلة باتمان الشهير The Last Duel.

ترقب الجمهور ظهور ثنائي هوليوود الشهير على السجادة الحمراء منذ عودة علاقتهما العاطفية مرة أخرى منذ أشهر قليلة عقب انفصال جينيفر لوبيز عن خطيبها السابق أليكس رودريجيز، واحتفت جميع مواقع الفن العالمية بهما كما كان الجميع يفعل في السابق.

خطف الثنائي بلقطاتهما الرومانسية أنظار الجميع على السجادة الحمراء، وظهرت جينيفر لوبيز بفستان أبيض مكشوف، وتبادلا القبلات واللحظات الحميمية التي كان يتطلع إليها محبي “بينيفر” منذ سنوات.