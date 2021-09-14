وأنا محترم مع المحترمين.. شيكابالا ينشر صورته رفقة موسيماني

شارك محمود عبد الرازق “شيكابالا” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،جمهوره،بصورة جديدة ظهر فيها مع المدير الفني للنادي الأهلي،ونشرها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب شيكابالا معلقا من خلال الصورة:"وانا محترم مع المحترمين".

وفي سياق أخر دَعَمَ “شيكابالا”، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فريق اليد؛ بعد تتويجه اليوم بلقب “السوبر الإفريقي” للمرة السابعة في تاريخه.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر.



ونشر “شيكابالا” صورة له عبر حسابه على “فيس بوك”، وهو يرتدي تيشيرت الزمالك، ويحمل رقم 7 وهو نفس عدد ألقاب السوبر الافريقي التي حصل عليها كوماندوز اليد.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني، في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، يوم 6 أكتوبر، في الدور ربع النهائي للبطولة، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021.