عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى ذكرى وفاة حسن فايق.. عاش فوق السطوح وأصيب بالشلل 15 عاماً

حسن فايق
حسن فايق

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن فايق، والذى يعد واحداً من أبرز الفنانين الكوميديين فى مصر ، وتعد ضحكته هى الأشهر فى السينما المصرية . 

 

قدم الفنان الراحل حسن فايق العديد من الأعمال السينمائية ومها أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز ، وغيرها ، وقد وصل عدد أعماله الفنية سواء فى السينما أو المسرح أو الإذاعة  إلى ما يزيد عن 170 عملاً فنياً .

 

حسن فايق ولد بمدينة الإسكندرية في عام 1898، عمل بائعًا في إحدى محلات  ملابس السيدات بعد حصوله على الشهادة الابتدائية.

 

 بدأ حسن فايق  رحلته الفنية مع فرق الهواة بعد وفاة والده الذي كان رافضًا لعمله في مجال الفن وهو في السادسة عشر من عمره في مسرحية (فران البندقية) مع روز اليوسف، بعد ذلك انضم إلى فرقة عزيز عيد، ثم تركها ليقوم بتكوين فرقة وافتتحها بمسرحية من تأليفه بعنوان (ملكة جمال) عام 1919.

 

 بدأ حسن فايق  إلقاء المنولوجات الفكاهية وكان يقوم بتأليفها وتلحينها، وساهم بأزجاله التي كانت تقوم بالنقد الاجتماعي، وعمل مع فرق رمسيس وجورج أبيض ونجيب الريحاني وإسماعيل يس وفرقة التليفزيون المسرحية.

 

كان يسكن معه صديقه الفنان حسين رياض في غرفة فوق السطوح بحي السيدة زينب ، فى بداية مشواره الفنى .

في ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. حكاية فيلم وصديق تسببا في وفاة رياض القصبجي

في ذكرى وفاة بليغ حمدي.. لحن لـ أم كلثوم وكواليس التعاون مع النقشبندي


اشتهر فى أدوار الكوميديا من خلال الأدوار المساعدة، ومن مسرحياته (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مابيعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة). لكنه اشترك فى بطولة أفلام عديدة مع كبار النجوم مثل إسماعيل يس .

 

 أصيب الفنان حسن فايق بالشلل النصفي وظل يعاني منه على مدار 15 عامًا قبل وفاته من جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر 1980.

 

كان الفنان عدلي كاسب  صديقًا مقربًا للفنان  حسن فايق، وقد كان الأول  يحرص على أن يخرج معه كل أسبوع ويأخذه ليرفه عنه باستمرار.

 

تزوج مرتان من خارج الوسط الفني: المرة الأولى من السيدة نعيمة صالح وهي أم أولاده، والثانية من السيدة حورية صبور بعد وفاة زوجته الأولى حين كان يبلغ من العمر 62 عامًا وهى في الثلاثين.

 

 

حسن فايق رياض القصبجي حى السيدة زينب الفنان حسين رياض حسين رياض بليغ حمدي نجيب الريحاني ذكرى وفاة

ترشيحاتنا

التضامن: اليوم.. بدء صرف مستحقات أسر شهداء ومصابي العمليات الإرهابية

الرئيس السيسي يشارك في إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

الري تؤكد جاهزية مخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

الوباء لم ينته بعد.. جونسون يكشف عن خطة الشتاء لمواجهة كورونا

مصرع شاهد بمحاكمة نتنياهو وزوجته بتحطم الطائرة في اليونان

صديقه ألقاه من أعلى كوبرى الجامعة.. ما مصير قاتل مهندس الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات في حضن أمه.. القصة الكاملة لمقتل "شهيد الشهامة" على يد سائق بالمنوفية.. فيديو

على طريقة البدري .. أول قرار فني لـ كيروش في منتخب مصر

حقيقة تأجيل الدراسة بعد دخول الموجة الرابعة من كورونا

إسرائيل تكشف تفاصيل العملية الكبيرة التي أوشكت على التنفيذ وأحبطها الشاباك

بالأسماء .. شوبير يعلن رحيل 4 لاعبين جدد عن الأهلي رسميا

هو إحنا انفصلنا.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يثيران الجدل بسخريتهما

خطاب عاجل من وزارة التعليم للمديريات بشأن العام الدراسي الجديد

قبل تعديل القانون.. 8 حالات تسمح بطرد المستأجر من الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

إسدال الستار على لغز وفاة مهندس الدقهلية الغارق.. تفاصيل مروعة لعملية القتل

فيديو

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

بلقيس فتحى تطرح أغنية جديدة غدا .. فيديو

فيديوجراف.. حالة مؤمن زكريا .. تفاصيل عن مرضه يكشفها متخصص

بلطجي يعتدي علي أرملة بسلاح أبيض في سبرباي بطنطا | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

محمود البسيوني يكتب: لم أعد أتحمل خطيئة السكوت

داليا السواح تكتب: 2022 عام المجتمع المدني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

اﻟﻤﺰﻳﺪ