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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأمم المتحدة: مصر من أوائل البلدان التى تبنت مفهوم التنمية البشرية

مدير برنامج الامم
مدير برنامج الامم المتحدة

قال أخيم اشتاينر  مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ،إن مصر كانت من بين أوائل البلدان التى  تبنت مفهوم التنمية البشرية، وهو مفهوم يتمحور  حول توسيع فهمنا لمختلف أبعاد ثراء الحياة البشرية بما يتجاوز المفهوم المحدود لثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر وهو نهج يركز على الناس وعلى توسيع نطاق الفرص والاختيارات المتاحة أمامهم.

وأضاف اشتاينر، أن برنامج الأمم المتحدة يفخر بتعاونه مع مصر منذ ١٩٩٤ على إصدار التقارير  الوطنية للتنمية البشرية، لافتًا إلى أن التقرير الذى يتم انطلاقه اليوم يعنى أن مصر شهدت تغيرات مهمة للغاية وتميزت بتحولات اقتصادية واجتماعية كبرى.

وتابع أن التقرير يذكر المجالات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والإسكان فعلى سبيل المثال  زاد متوسط العمر المتوقع عند الميلاد من ٧٠.٣ سنة فى عام ٢٠١٠ إلى ٧٢ سنة  فى عام ٢٠١٩،كما يستفيد  الأطفال بحوالي  ٤ سنوات إضافية من التعليم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل ثلاثة عقود.

وأردف" يستعرض التقرير الجديد التحديات والفرص  التى يواجهها مجتمعنا الدولي فى منعطف تاريخه.

ويرصد التقرير، كافة جوانب التنمية البشرية والتنمية المستدامة وتأثيرات التغير المناخي وانتشار الفيروسات والأوبئة على جودة الحياة والتنمية المستدامة، كما يرصد تأثيرات مبادرة «حياة كريمة» في تحسين معيشة المواطن المصري بجانب العديد من المبادرات الأخرى.

ويشار إلى أن التقرير، سوف يكشف عن كثير من الجوانب التي تتعلق بالتنمية البشرية في مصر ونصيب الفرد وتصنيف مصر بين دول العالم وتاثيرات جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات التنمية  في مصر.

كما يرصد  التقرير، موقف تنصيف مصر وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة، ومدى امتلاك مصر الإمكانات لتحسين الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، وأنظمة التعليم، والحوكمة، وتحويل النمو الاقتصادي إلى استثمارات تؤدي إلى مزيد من التقدم في التنمية البشرية.

وأشارت المصادر، إلى أن تقرير التنمية البشرية الجديد يصدر بصورة موسعة ليكون شامل كافة جوانب التنمية ليلقي الضوء على  جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على الدولة.

يشار إلى أن مؤشر التنمية البشرية فى مصر عام 2019 ارتفع ليصل إلى ليصل إلى 0.707 بعد أن كان 0.701 عام 2018، محافظة بذلك على احتلالها المرتبة 116 عالمياً من أصل 189 دولة، ولا تزال في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، ولأول مرة، يعد مؤشر التنمية البشرية في مصر أعلى من المتوسط للدول العربية.

التنمية المستدامة الأمم المتحدة حياة كريمة فيروس دول العالم

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