الأعلى في الدوري الإنجليزي.. ليفربول يكافئ محمد صلاح بعقد تاريخي

كشف تقرير صحفي، عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي، في تحصين مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعقد تاريخي.

وذكرت صحيفة “ ذا صن ” البريطانية، أن النادي يستهدف منح محمد صلاح أعلى راتب في مسابقة الدوري الإنجليزي، بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، لإقناعه بتجديد عقده مع النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن ليفربول أيضا، ينوي تقديم عرض لـ ساديو ماني، بنفس قيمة عقد فيرجيل الهولندي فيرجيل فان دايك، والذي يتقاضى نحو 220 ألف يورو أسبوعيا.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، في صيف 2023.

ليفربول يحتفي بـ محمد صلاح بعد وصوله لـ 100 هدف في البريميرليج



احتفى نادي ليفربول الإنجليزي، بالمصري محمد صلاح، بعد وصوله للهدف رقم 100 في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنجليزي.

ونشر نادي ليفربول عبر موقعه الإلكتروني صورة لـ محمد صلاح ممسكًا بقميص يحمل رقم 100، وسط زملائه في ليفربول والجهازالفني للفريق، احتفالًا بتحقيقه ذلك الإنجاز التاريخي.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن زملاء صلاح حرصوا على تقدير ذلك الإنجاز حيث قدموا له قميصًا مميزًا يحمل رقم "100" وتجمعوا معه في صورة في مركز تدريب أكسا في وقت سابق، أمس الاثنين.

ووصل محمد صلاح لهدفه الـ 100 في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدفًا في شباك ليدز يونايتد في المباراة التي انتهت بفوز فريقه أول أمس، الأحد، بثلاثة أهداف دون مقابل.

وأصبح صلاح خامس أسرع لاعب في تاريخ البطولة يصل إلى ذلك العدد من الأهداف ، حيث حقق ذلك في 162 مباراة فقط في البريميرليج