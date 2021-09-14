عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فقدان التوازن أبرزها.. علامات أثناء السير تدل على ظهور مبكر للسكتة الدماغية

السكتة الدماغية
السكتة الدماغية

هناك حوالي 32000 حالة وفاة مرتبطة بالسكتة الدماغية في إنجلترا كل عام ، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فرص النجاة من السكتة الدماغية تكون أعلى بكثير إذا حدث العلاج الطبي بسرعة، قد تكون ملاحظة أعراض معينة في وقت مبكر بما فيه الكفاية هي الفرق بين البقاء على قيد الحياة أم لا.
 

قد يساعدك البحث عن العلاج سريعًا بعد الإصابة بسكتة دماغية في مكافحة المضاعفات الصحية الدائمة. هذا يعني أن إدراك العلامات الأولى للسكتة الدماغية يحدث فرقًا كبيرًا في تعافيك. قد تكون بعض هذه الأعراض ملحوظة في أنشطتك اليومية.

 

تحدد الأعراض في اختبار FAST معظم السكتات الدماغية ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب السكتة الدماغية أعراضًا مختلفة. يمكن أن تشمل: شلل كامل في جانب واحد من الجسم. فقدان مفاجئ أو عدم وضوح الرؤية. دوخة؛ الالتباس.

txt

دراسة: أعراض غير متوقعة تؤكد الإصابة بـ السكتة الدماغية

txt

بعد وفاة شخص في الجيم.. أسباب حدوث السكتة القلبية وأبرز أعراضها

علامات أثناء السير تدل على ظهور مبكر للسكتة الدماغية

 

بالإضافة إلى العلامات المذكورة أعلاه ، تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه إذا لاحظت فقدانًا مفاجئًا للتوازن أثناء المشي ، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على ظهور سكتة دماغية بينما نتعثر جميعًا من وقت لآخر ، إذا لاحظت فقدانًا غير عادي للتوازن ، أو إحساسًا بالوخز في ساقيك أثناء المشي ، فقد يحاول جسمك إعطائك علامة تحذير.

 

وفقًا لـ مايو كلينك ، فإن النوعين الرئيسيين من السكتة الدماغية - الإقفاري والنزيف - يمكن أن يتسبب في صعوبة المشي قبل ظهور أعراض أخرى.

 

كشفت Mayo Clinic أيضًا أن هذه الأعراض ستشمل على الأرجح فقدانًا مفاجئًا للتوازن أو دوارًا مفاجئًا. قد تتعثر أو تفقد تنسيقك تؤثر غالبية السكتات الدماغية على الألياف الحركية المرتبطة بالحركة ، وفقًا لجين أنستاد ، مشرف العلاج الطبيعي في مركز إعادة التأهيل الحاد في مستشفى سانت فرانسيس التذكاري.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أجزاء من جانب واحد من الدماغ ويسبب ضعف الجانب الآخر من الجسم أو حتى شلله - مما يجعل المشي صعبًا أو مستحيلًا.

أوضح أنستاد: "عندما تضع قدمك على الأرض ، تشعر بها. لا يمكنهم ذلك". "إذا كنت لا تشعر بمكان قدمك في الفضاء ، فهذا عجز كبير."

 

يعتمد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على اختصار FAST عندما يتعلق الأمر بالسكتة الدماغية: الوجه والذراعين والكلام والوقت. هذا يعني أنه يجب على الناس البحث عن علامات تدلي الوجه من جانب واحد ، وذراع واحدة تنجرف إلى أسفل أثناء رفعها ، وخطاب متداخل أو غريب. يعني "الوقت" أنه يجب عليك الاتصال بالرقم 999 على الفور.

 

ينصح الباحثون الآن بضرورة ذكر فقدان التوازن المفاجئ في الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بسكتة دماغية ، من أجل اكتشاف العلامة في أسرع وقت ممكن.

قال ميتشل إلكيند ، الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، إنه يجب إضافة حرفين إضافيين: B و E ، من أجل "التوازن" و "العيون" ، إلى بداية الاختصار.

قال إلكيند ، وهو أيضًا أستاذ في علم الأعصاب وعلم الأوبئة في جامعة كولومبيا: "الدماغ مسؤول حقًا عن كل ما تفعله. إنه مسؤول عن قدرتك على الحركة ، قدرتك على الكلام ، قدرتك على التفكير ، قدرتك على الرؤية ، قدرتك على الشعور ، السمع ، إلخ.

txt

دراسة: أعراض غير متوقعة تؤكد الإصابة بـ السكتة الدماغية

txt

نشرة المرأة والصحة.. 6 مخاطر غير متوقعة تسببها سوء التغذية.. العلاجات البديلة للشفاء الفعال من السكتة الدماغية

 علامات السكتة الدماغية بسرعة

تعتبر ملاحظة علامات السكتة الدماغية بسرعة أمرًا حيويًا في تقليل تأثير المعاناة قدر الإمكان.

وفقًا لـ AHA ، يفقد المريض العادي 1.9 مليون خلية عصبية في المخ كل دقيقة ، وتُترك السكتة الدماغية دون علاج.

ولكل ساعة بدون علاج ، يفقد الدماغ عددًا من الخلايا العصبية كما يفقده في ما يقرب من 3.6 سنة من الشيخوخة الطبيعية.

علاوة على ذلك ، لن تنجح علاجات السكتة الدماغية الإقفارية بعد فترة زمنية معينة. يمكن استخدام دواء يعمل على تكسير الجلطات في محاولة إعادة فتح الشرايين المسدودة ، ولكن يجب إعطاؤه في غضون أربع ساعات ونصف بعد ظهور أعراض السكتة الدماغية.

 

يمكن أيضًا استخدام علاج جديد يسمى استئصال الخثرة داخل الأوعية الدموية (EVT) للسكتات الدماغية الإقفارية ، ولكن معظم المرضى مؤهلون فقط في غضون ست ساعات بعد ظهور الأعراض ، أو ما يصل إلى 24 ساعة لمرضى محددين. بحلول ذلك الوقت قد يكون متأخرا جدا.

 

يمكن أن تكون مشاكل التوازن علامة على نوبة نقص تروية عابرة (TIA) ، والمعروفة باسم السكتة الدماغية الصغيرة. في حالة النوبة الإقفارية العابرة ، ستختفي الأعراض بعد بضع دقائق لأن تدفق الدم إلى الدماغ عادة ما يتم حظره لفترة قصيرة فقط ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

 

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل الأعراض، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن النوبة الإقفارية العابرة من المحتمل أن تكون علامة تحذير من حدوث سكتة دماغية في المستقبل وتتطلب رعاية طبية.

 

في إنجلترا ، تشير التقديرات إلى أن حوالي 30 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية صغيرة سيستمرون في تجربة السكتة الدماغية الإقفارية ، وفقًا لإحصائيات الصحة الحكومية.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .

الإصابة بسكتة دماغية الأعراض السكتات الدماغية الدماغ بسكتة دماغية المشي أعراض السكتة الدماغية

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. 6 مخاطر غير متوقعة تسببها سوء التغذية.. العلاجات البديلة للشفاء الفعال من السكتة الدماغية

ارتفاع الكوليسترول يهدد حياتك.. ويسبب النوبة القلبية والسكتة الدماغية.. وطرق غير متوقعة لعلاجه أبرزها نمط النوم والدراجة

أمراض الكبد والسكتات الدماغية علامات على وجهك تنذر بأمراض خطيرة

استشاري أعصاب يوجه نصائح هامة للوقاية من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ..فيديو

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يناقش مع سفير مصر لدي غينيا إنشاء مركز اللغة العربية

تقرير التنمية البشرية لمصر 2021.. الاهتمام بالإنسان كمحرك أساسي للتنمية والاستفادة من إنجازاتها

رونالدو ومحمد صلاح.. من هو هداف الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟.. الجماهير تتوقع

الاتحاد الأوروبي: الدفاع المشترك من مصلحة الناتو والولايات المتحدة

وزير الأوقاف يصدر قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان .. تعرف على الأعضاء والمهام

الرئيس السيسي يستقبل عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر بحضور رئيس المخابرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي : سنرتقي بحياة 58 مليون مصري خلال 3 سنوات

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

الرجل الخائن .. ألقى جثة صديقه المهندس في نيل المنصورة وهرب |صورة

مش قدها .. شريف مدكور يكشف سبب عدم زواجه

تعليق مثير من حمدي النقاز عقب عودته للزمالك

ملوش مزاج يلعب .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مستقبل نجم الأهلي

العثور على جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

التعليم تستعد لبدء العام الدراسي الجديد بـ20 قرارا عاجلا |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك ثلاثة أطفال والرابع في الطريق.. وفاة الفنان أحمد هيبة

شبيهة أنجلينا جولي.. 10 صور جديدة لطليقة فائق حسن زوج أصالة

آمنة أم لها أثار جانبية ؟ .. هل نحتاج الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ؟

السيسي يتبادل التحية والحديث مع المواطنين في الرويسات بشرم الشيخ ..صور

فيديو

فيديو جراف.. مش كورونا .. زوجة أمير طعيمة توضح تفاصل حالته الصحية

الرابع .. 5 معلومات عن فائق حسن زوج أصالة الجديد

فيديو جراف.. صديق السوء.. القصة الكاملة لمقتل مهندس الدقهلية

فيديو جراف| لسه عايش.. تعرف على حقيقة وفاة اليوتيوبر بريزه

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: جبر الخواطر عبادة منسية

المستشار محمد البياع يكتب: الضرائب والجمارك وودعا للسلع المضروبة

أميرة يونس تكتب: الإسلام كرم الإنسان

محمود أبو حبيب يكتب: «يا ليته سكت مرتين»

نسرين حجاج تكتب: الإمارات بين الحاضر والمستقبل

د. شيماء علام تكتب: حب ديجيتال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

د.مجدي بدران

هل يمكن الجمع بين لقاحي كورونا والأنفلونزا؟

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

اﻟﻤﺰﻳﺪ