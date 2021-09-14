فقدان التوازن أبرزها.. علامات أثناء السير تدل على ظهور مبكر للسكتة الدماغية

هناك حوالي 32000 حالة وفاة مرتبطة بالسكتة الدماغية في إنجلترا كل عام ، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن فرص النجاة من السكتة الدماغية تكون أعلى بكثير إذا حدث العلاج الطبي بسرعة، قد تكون ملاحظة أعراض معينة في وقت مبكر بما فيه الكفاية هي الفرق بين البقاء على قيد الحياة أم لا.



قد يساعدك البحث عن العلاج سريعًا بعد الإصابة بسكتة دماغية في مكافحة المضاعفات الصحية الدائمة. هذا يعني أن إدراك العلامات الأولى للسكتة الدماغية يحدث فرقًا كبيرًا في تعافيك. قد تكون بعض هذه الأعراض ملحوظة في أنشطتك اليومية.

تحدد الأعراض في اختبار FAST معظم السكتات الدماغية ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تسبب السكتة الدماغية أعراضًا مختلفة. يمكن أن تشمل: شلل كامل في جانب واحد من الجسم. فقدان مفاجئ أو عدم وضوح الرؤية. دوخة؛ الالتباس.

علامات أثناء السير تدل على ظهور مبكر للسكتة الدماغية

بالإضافة إلى العلامات المذكورة أعلاه ، تشير الأبحاث أيضًا إلى أنه إذا لاحظت فقدانًا مفاجئًا للتوازن أثناء المشي ، فقد يكون ذلك علامة مبكرة على ظهور سكتة دماغية بينما نتعثر جميعًا من وقت لآخر ، إذا لاحظت فقدانًا غير عادي للتوازن ، أو إحساسًا بالوخز في ساقيك أثناء المشي ، فقد يحاول جسمك إعطائك علامة تحذير.

وفقًا لـ مايو كلينك ، فإن النوعين الرئيسيين من السكتة الدماغية - الإقفاري والنزيف - يمكن أن يتسبب في صعوبة المشي قبل ظهور أعراض أخرى.

كشفت Mayo Clinic أيضًا أن هذه الأعراض ستشمل على الأرجح فقدانًا مفاجئًا للتوازن أو دوارًا مفاجئًا. قد تتعثر أو تفقد تنسيقك تؤثر غالبية السكتات الدماغية على الألياف الحركية المرتبطة بالحركة ، وفقًا لجين أنستاد ، مشرف العلاج الطبيعي في مركز إعادة التأهيل الحاد في مستشفى سانت فرانسيس التذكاري.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إتلاف أجزاء من جانب واحد من الدماغ ويسبب ضعف الجانب الآخر من الجسم أو حتى شلله - مما يجعل المشي صعبًا أو مستحيلًا.

أوضح أنستاد: "عندما تضع قدمك على الأرض ، تشعر بها. لا يمكنهم ذلك". "إذا كنت لا تشعر بمكان قدمك في الفضاء ، فهذا عجز كبير."

يعتمد مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على اختصار FAST عندما يتعلق الأمر بالسكتة الدماغية: الوجه والذراعين والكلام والوقت. هذا يعني أنه يجب على الناس البحث عن علامات تدلي الوجه من جانب واحد ، وذراع واحدة تنجرف إلى أسفل أثناء رفعها ، وخطاب متداخل أو غريب. يعني "الوقت" أنه يجب عليك الاتصال بالرقم 999 على الفور.

ينصح الباحثون الآن بضرورة ذكر فقدان التوازن المفاجئ في الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بسكتة دماغية ، من أجل اكتشاف العلامة في أسرع وقت ممكن.

قال ميتشل إلكيند ، الرئيس السابق لجمعية القلب الأمريكية (AHA) ، إنه يجب إضافة حرفين إضافيين: B و E ، من أجل "التوازن" و "العيون" ، إلى بداية الاختصار.

قال إلكيند ، وهو أيضًا أستاذ في علم الأعصاب وعلم الأوبئة في جامعة كولومبيا: "الدماغ مسؤول حقًا عن كل ما تفعله. إنه مسؤول عن قدرتك على الحركة ، قدرتك على الكلام ، قدرتك على التفكير ، قدرتك على الرؤية ، قدرتك على الشعور ، السمع ، إلخ.

علامات السكتة الدماغية بسرعة

تعتبر ملاحظة علامات السكتة الدماغية بسرعة أمرًا حيويًا في تقليل تأثير المعاناة قدر الإمكان.

وفقًا لـ AHA ، يفقد المريض العادي 1.9 مليون خلية عصبية في المخ كل دقيقة ، وتُترك السكتة الدماغية دون علاج.

ولكل ساعة بدون علاج ، يفقد الدماغ عددًا من الخلايا العصبية كما يفقده في ما يقرب من 3.6 سنة من الشيخوخة الطبيعية.

علاوة على ذلك ، لن تنجح علاجات السكتة الدماغية الإقفارية بعد فترة زمنية معينة. يمكن استخدام دواء يعمل على تكسير الجلطات في محاولة إعادة فتح الشرايين المسدودة ، ولكن يجب إعطاؤه في غضون أربع ساعات ونصف بعد ظهور أعراض السكتة الدماغية.

يمكن أيضًا استخدام علاج جديد يسمى استئصال الخثرة داخل الأوعية الدموية (EVT) للسكتات الدماغية الإقفارية ، ولكن معظم المرضى مؤهلون فقط في غضون ست ساعات بعد ظهور الأعراض ، أو ما يصل إلى 24 ساعة لمرضى محددين. بحلول ذلك الوقت قد يكون متأخرا جدا.

يمكن أن تكون مشاكل التوازن علامة على نوبة نقص تروية عابرة (TIA) ، والمعروفة باسم السكتة الدماغية الصغيرة. في حالة النوبة الإقفارية العابرة ، ستختفي الأعراض بعد بضع دقائق لأن تدفق الدم إلى الدماغ عادة ما يتم حظره لفترة قصيرة فقط ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب عليك تجاهل الأعراض، تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن النوبة الإقفارية العابرة من المحتمل أن تكون علامة تحذير من حدوث سكتة دماغية في المستقبل وتتطلب رعاية طبية.

في إنجلترا ، تشير التقديرات إلى أن حوالي 30 في المائة من الأشخاص الذين أصيبوا بسكتة دماغية صغيرة سيستمرون في تجربة السكتة الدماغية الإقفارية ، وفقًا لإحصائيات الصحة الحكومية.

مصدر المعلومات موقع إكسبريس .