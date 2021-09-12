نشرة المرأة والصحة.. 6 مخاطر غير متوقعة تسببها سوء التغذية.. العلاجات البديلة للشفاء الفعال من السكتة الدماغية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

كشفت دراسة حديثة عن طفرة فى علاج الخرف عن طريق الأكسجين، وثبتت إن تعزيز الأدمغة بالأكسجين الإضافي يمكن أن يؤخر أو حتى يعكس تأثير الخرف، خمسة علاجات أكسجين لمدة 90 دقيقة في الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر تساعد على تحسين الذاكرة ٦ أضعاف.

حب الشباب هو حالة جلدية يعاني منها الكثير من الشباب، ويمكن أن يحدث حب الشباب نتيجة للعديد من الأسباب، ويمكن علاجه ببعض الأدوية، ولكن الكثير من الأشخاص يميل إلى اتباع الوصفات الطبيعية وطرق العلاج المنزلية.

يمكن أن يكون سبب سوء التغذية عدة عوامل مختلفة ، حيث قد تشمل على سبيل المثال المرض ، وعدم الحصول على مياه الشرب بشكل جيد ، واضطرابات الأكل ، وأمراض الصحة العقلية ، وحتى تغير المناخ مع مثل هذه المجموعة الواسعة من الأسباب ، من المتوقع أن تكون تأثيرات سوء التغذية متنوعة تمامًا.

السكتة الدماغية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في الهند ، حيث يعاني 1.8 مليون شخص من سكتة دماغية كل عام ، كما يقول الدكتور جي براكاش ، نائب رئيس التسويق بمعهد Jindal Naturecure ويضيف أنه بعد السكتة الدماغية ، قد يعاني الشخص من "قصور في الإدراك ، وعجز حركي ، وإرهاق ، واضطرابات في النوم". "في حين أن الرعاية الطبية القياسية مثل الأدوية والعلاج غالبًا ما يتم وصفها للناجين من السكتة الدماغية ، فقد أظهرت الأبحاث أن علاجات الطب البديل والتكميلي يمكن أن تحسن بشكل كبير نوعية الحياة والوظائف خلال مرحلة التعافي من السكتة الدماغية. على الرغم من أن الطب الحديث يلعب دورًا مهمًا في التعافي من السكتة الدماغية ، باستخدام أساليب العلاج الطبيعي المختلفة ، إلا أنه يمكن تحسين عملية التعافي من السكتة الدماغية وتسريعها ".