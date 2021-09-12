لو بتعاني من حب الشباب.. استخدمي هذه الفواكه لعلاجه

حب الشباب هو حالة جلدية يعاني منها الكثير من الشباب، ويمكن أن يحدث حب الشباب نتيجة للعديد من الأسباب، ويمكن علاجه ببعض الأدوية، ولكن الكثير من الأشخاص يميل إلى اتباع الوصفات الطبيعية وطرق العلاج المنزلية.

طرق طبيعية لعلاج حب الشباب

1. الفراولة

الفراولة غنية بحمض الساليسيليك، وهو مقشر معروف للبشرة ويساعد على تطهير بشرتك من حب الشباب، إلى جانب ذلك تعمل الفيتامينات والبوليفينول الموجودة في الفراولة على تحسين وظيفة حاجز الجلد وتوفر الحماية ضد الإجهاد التأكسدي والجذور الحرة وهما سببان رئيسيان لحب الشباب، الليمون هو عامل قوي مضاد للبكتيريا يزيل البكتيريا المسببة لحب الشباب من مسام بشرتك ويترك لك بشرة نظيفة وخالية من حب الشباب.

مكونات

2-3 فراولة ناضجة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

طريقة الاستعمال

في وعاء، اهرسي الفراولة وضيفي عصير الليمون إليه لعمل عجينة ناعمة.

اغسلي وجهك واتركيه حتى تجف.

ضعي العجينة على وجهك

اتركيه لمدة دقائق.

اشطفيه جيدًا لاحقًا باستخدام الماء الفاتر.

اتبعي ذلك بشطفه بالماء البارد.

استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.

2. البرتقال

البرتقال هو مصدر قوة لفيتامين C وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ويساعد على تقليل حب الشباب بشكل كبير، ليس ذلك فحسب ، بل يساعد أيضًا على منع ندبات ما بعد حب الشباب.

مكونات

1 ملعقة كبيرة مسحوق قشر برتقال

1 ملعقة كبيرة عسل خام

رشة من مسحوق الكركم

طريقة الاستعمال

تُمزج جميع المكونات في وعاء للحصول على عجينة ناعمة.

ضعي العجينة على وجهك.

اتركيه لمدة 5-10 دقائق.

اشطفيه جيدًا لاحقًا.

استخدمي هذا العلاج 1-2 مرات في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.