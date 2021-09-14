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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد اعتذار اليابان.. دولة أفريقية تعلن رغبتها في استضافة مونديال الأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أكد داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، اهتمام بلاده باستضافة مونديال الأندية 2021، بعد انسحاب اليابان.

كانت اليابان، قد أعلنت الأسبوع الماضي، اعتذارها عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أول تعليق من الفيفا بعد انسحاب اليابان من تنظيم مونديال الأندية

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وقال رئيس اتحاد جنوب إفريقيا في تصريحات أبرزتها صحيفة “ فور فور تو” الجنوب إفريقية:" سألتقي بـ فاطمة سامورا، سكرتير عام الاتحاد الدولي لمعرفة، ما الذي يمكن أن نفعله لاستضافة مونديال الأندية".

وتابع:" استضفنا فاطمة سامورا الأسبوع الماضي، خلال أداء مهتمها في تقصي الحقائق داخل البلاد، وتأثرت بفكرة استضافتنا لبطولة كوسفا للسيدات".

وأضاف:"  لدينا رغبة في استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021، لقد أثبتنا في الماضي، أننا قادرون على استضافة الأحداث الكبرى".

أين سيقام كأس العالم للأندية؟

وفقا لعدد من التقارير الصحيفة، فإن قطر هي الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية 2021 ، لتعزيز استعداداتها لاستضافة  كأس العالم 2022 للمنتخبات، لكن انشغالها بالاستعدادا بتنظيم كأس العرب للمنتخبات، والسوبر الإفريقي، هذا العام، قد يبعدها عن استضافة مونديال الأندية.

كانت قطر، استضافة النسخة الماضية، من كأس العالم للأندية، والتي توج بها بايرن ميونخ الألماني، بينما حصد الأهلي المركز الثالث.

المملكة العربية، السعودية أيضا، ضمن المرشحين لاستضافة البطولة، حيث أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن السعودية، طلبت من الاتحاد الدولي لكرة القدم، استضافة كأس العالم للأندية  2021، حال اعتذار اليابان عن استضافة البطولة.

وقال المسحل في تصريحات أبرزتها صحيفة الرياضية السعودية:" تحدثنا مع الفيفا بشأن استضافة كأس العالم للاندية 2021، حال اعتذار اليابان، والاتحاد الدولي لكرة القدم، أفاد بأن هناك دولة آخرى بديلة مجدولة ".

وتابع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم:" في اعتذار الدولة البدلية أيضا، فإن الفيفا سيتواصل معنا، بشكل مباشر، لإقامة كأس العالم للأندية في السعودية".

جاءت تصريحات رئيس الاتحاد السعودي، قبل ساعات قليلة من إعلان اعتذار اليابان عن تنظيم كأس العالم للأندية.

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