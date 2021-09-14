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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وديًا.. فاركو يفوز على الترسانة بهدف دون رد

فاركو والترسانة
فاركو والترسانة

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو على نظيره الترسانة بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء على ستاد حسن الشاذلي بنادي الترسانة.

وفاز فريق فاركو على حساب الترسانة بهدف دون رد باللقاء الودي الذي جمع الفريقين، ضمن استعدادات فاركو لبدأ الموسم الجديد 2021 - 2022 من الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف نادي فاركو واللقاء الوحيد أمام الترسانة عن طريق لاعب الوسط أحمد البحراوي في الدقيقة 75 من زمن المباراة.

وتأتي ودية فاركو أمام نادي الترسانة هي الثالثة خلال معسكر الفريق المقام في إحدى الفنادق بمدينه 6 أكتوبر ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد.

نادي فاركو الترسانة حسن الشاذلي الدوري المصري الممتاز أحمد البحراوي

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