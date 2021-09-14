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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى: تقرير التنمية البشرية 2021 شهادة عظيمة في حق مصر

احمد موسى
احمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على تقرير التنمية البشرية 2021، قائلًا إنها تعد شهادة عظيمة في حق مصر وفخرا لكل مصري، ويجعل الجميع مرفوع الرأس.

 

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مدة إعداد تقرير التنمية البشرية 2021 وصلت إلى عام ونصف العام.

 

ولفت أحمد موسى، إلى أن مصر من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة النمو؛ رغم أزمة فيروس كورونا.

 

وأكد أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أصدر تقرير التنمية البشرية 2021، لا يجامل أحدًا بل يصدر التقرير بكل حيادية.

 

وشدد على أن العمل كان متواصلا في العاصمة الإدارية خلال فعاليات النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، حيث إن توقف العمل تكلفة عالية وهو ما لا ترضاه الدولة.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حضر صباح اليوم، الثلاثاء، فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية عن مصر  للعام الحالي ٢٠٢١.

 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

 

كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
 

 

 

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