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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالحفيظ وموسيماني ونجوم الأهلي في حفل تدشين النجمة العاشرة بالتتش

صدى البلد

حرص سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والجهاز المعاون والإداري والطبي، علي الحضور إلي ملعب التتش بالجزيرة، لحضور احتفالية النادي لـ«تدشين النجمة العاشرة».

وكان العديد من الحضور قد بدأوا حضروا لمقر النادي الأهلي بالجزيرة، لحضور احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» المقرر إقامتها في استاد التتش.

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بفريق كرة القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

وكان مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد وجه الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية «تدشين النجمة العاشرة».

 

سيد عبد الحفيظ بيتسو موسيماني ملعب التتش بالجزيرة تدشين النجمة العاشرة النادي الأهلي

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