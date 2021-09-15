علاج الأكياس تحت العين بـ 5 حيل من مطبخك

علاج الأكياس تحت العين باستخدام مجموعة من العلاجات الطبيعية من رفوف مطبخك يمكنك تجربتها وستدهشين بالنتيجة إليك 5 علاجات يقدمها موقع STYLECRAZE أختارى منها ما يناسبك



- الشاي الأخضر أو ​​الأسود



يحتوي الشاي الأخضر على مادة التانينات التي تنشط الدورة الدموية ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من آثار الشيخوخة.

ضع كيسين من الشاي في كوب من الماء الساخن و أخرجي أكياس الشاي واتركيها تبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة ، ثم ضعيها على عينيك المغلقتين لمدة 15-30 دقيقة يمكن أن يساعد القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع على شد الجلد تحت العينين ، فضلاً عن توفير فوائد مهدئة.

- شاي البابونج



لا يحتوي شاي البابونج على مادة الكافيين ، ولكنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات و لا عجب أنه ينعش العيون المتعبة والمنتفخة ويقلل الاحمرار.



- بياض البيض





يمكن أن يحفز أيضًا الدورة الدموية ويقلل من الالتهاب و لعلاج انتفاخ العين ، اهرس بياض البيض وبعض الخيار وملعقة كبيرة من ماء الورد معًا ثم ضعي بلطف تحت عينيك لتخفيف البرودة.

يمكنك تطبيق قناع بياض البيض تحت العينين وعندما يجف ، سوف يشد الجلد فقط أتركيه لمدة 10-15 دقيقة ، ثم اشطفيه برفق.



- جل الصبار



يحتوي الصبار على مضادات الأكسدة المضادة للبكتيريا والفطريات وغيرها من الخصائص العلاجية ويمكن أن يساعد في تهدئة العيون المتعبة عن طريق ترطيب الجلد وتوفير الراحة قد يساعد أيضًا في تقليل التجاعيد والأكياس تحت العين

- ماء الورد



يحتوي ماء الورد على فيتامين C و A بالإضافة إلى مركبات الفلافونويد. وهو دواء قابض طبيعي بخصائصه المضادة للالتهابات ويمكنك أيضًا صنع ماء الورد الخاص بك في المنزل.

ضعى 3 بتلات من ماء الورد في ماء مقطر وعندما تفقد البتلات لونها ، صفي السائل واتركيه يبرد.

يصب السائل في وعاء أو زجاجة اغمري كرة قطنية بماء الورد البارد وامسحي بها تحت العينين لتقليل الأكياس تحت العين وإنعاش البشرة.