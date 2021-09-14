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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

صدى البلد

نصحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتناول ملعقة من القرنفل على الريق مع كوب من الحليب.

يحتوى القرنفل على نسبة عالية من المعادن ، بما فيها الحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم، والفيتامينات A ,C , K  كما انه غنيٌ بالمنجنيز .

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب تعالج :
1- العقم .
2- الضعف الجنسي .
3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .
4- روماتيبزم القلب والمفاصل .
5- آلام المفاصل .
6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الانف .
7- الفواق (الزغطة) .
8- ضعف الهضم .
9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .
10- الغازات في المعدة والامعاء .
11- ضعف عضلات المثانة والتبول اللاإرادي وسلس البول .
12- ضعف اللثة والاسنان وآلامهما .
13- الضعف العام والخمول .
14- ضعف الدورة الشهرية .
15- ضعف النظر والعين (كحلاً) .
16- حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .
17- ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .
18- نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .
19- آلام الحلق والتهاب اللوز .
20- يساعد في الوقاية من السرطان .
21- القلق والاكتئاب والحالات النفسية .
22- البواسير والتهاب الشرج .
23- قرحة المعدة والتهاباتها .
24- مضاد للفيروسات ومطهر عام .  
 

تعالج 24 مرض تناول كوب من الحليب مع القرنفل على الريق قرنفل مع الحليب تعرف على فوائد القرنفل المطحون مع الحليب

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